Уникальный "королевский" Mercedes-Benz ушел с молотка за 10 миллионов долларов (фото)

Всего выпустили лишь три Mercedes-Benz 540K в исполнениии Special Roadster. Конкретно этот автомобиль построили по индивидуальному заказу короля Афганистана.

В США на аукционе RM Sotheby’s продали старенький Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года. Автомобиль пребывает в не самом лучшем состоянии, но тем не менее за него выручили 9 905 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Это ретро-авто – настоящий раритет: всего выпущено только 419 Mercedes-Benz 540K, из которых лишь три – в кузове Special Roadster от ателье Sindelfingen. Конкретно этот кабриолет построен для короля Афганистана Мохаммеда Захир Шаха. В монаршей семье машина находилась до 1953 года, а после этого неоднократно меняла владельцев.

[ + – ] Авто создали для короля Афганистана [ + – ] Всего выпустили лишь три Mercedes-Benz 540K Special Roadster [ + – ] Под капотом установлена 180-сильная компрессорная восьмерка [ + – ] За 85 лет авто проехало всего 21 000 км

Mercedes-Benz ни разу не реставрировали, поэтому местами в моторном отсеке и на днище видна ржавчина. Тем не менее, для своего возраста автомобиль выглядит довольно неплохо. Последние десятилетия его хранили в гараже и он практически не выезжал на дороги. Пробег авто за 85 лет – всего 21 000 км.

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Mercedes-Benz 540K оснащен 5,4-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью 180 л. с. Он был одним из самых быстрых авто своего времени — его максимальная скорость составляет 170 км/ч.

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