Унікальний "королівський" Mercedes-Benz пішов із молотка за 10 мільйонів доларів (фото)

Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K у виконанні Special Roadster. Саме цей автомобіль збудували на індивідуальне замовлення короля Афганістану.

У США на аукціоні RM Sotheby's продали старий Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року. Автомобіль перебуває в не найкращому стані, але за нього вторгували 9 905 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Це ретро-авто — справжній раритет: всього випущено лише 419 Mercedes-Benz 540K, з яких лише три –- у кузові Special Roadster від ательє Sindelfingen. Саме цей кабріолет побудований для короля Афганістану Мохаммеда Захір-шаха. У монаршій сім'ї машина перебувала до 1953 року, а потім неодноразово змінювала власників.

[ + – ] Авто створили для короля Афганістану [ + – ] Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K Special Roadster [ + – ] Під капотом встановлена 180-сильна компресорна вісімка [ + – ] За 85 років авто проїхало всього 21 000 км

Mercedes-Benz жодного разу не реставрували, тому місцями в моторному відсіку та на днищі видно іржу. Проте для свого віку автомобіль виглядає досить непогано. Останні десятиліття його зберігали у гаражі й він практично не виїжджав на дороги. Пробіг авто за 85 років — лише 21 000 км.

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Mercedes-Benz 540K оснащений 5,4-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю 180 к. с. Він був одним із найшвидших авто свого часу — його максимальна швидкість становить 170 км/год.

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