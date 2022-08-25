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Авто

Унікальний "королівський" Mercedes-Benz пішов із молотка за 10 мільйонів доларів (фото)

Mercedes-Benz 540K Special Roadster, Mercedes-Benz 540K, Mercedes 540K, капсула часу
Фото: Sotheby’s | Mercedes-Benz 540K Special Roadster жодного разу не реставрували, але він непогано зберігся

Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K у виконанні Special Roadster. Саме цей автомобіль збудували на індивідуальне замовлення короля Афганістану.

У США на аукціоні RM Sotheby's продали старий Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 року. Автомобіль перебуває в не найкращому стані, але за нього вторгували 9 905 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Це ретро-авто — справжній раритет: всього випущено лише 419 Mercedes-Benz 540K, з яких лише три –- у кузові Special Roadster від ательє Sindelfingen. Саме цей кабріолет побудований для короля Афганістану Мохаммеда Захір-шаха. У монаршій сім'ї машина перебувала до 1953 року, а потім неодноразово змінювала власників.

Авто створили для короля Афганістану
Авто створили для короля Афганістану
Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K Special Roadster
Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K Special Roadster
Під капотом встановлена 180-сильна компресорна вісімка
Під капотом встановлена 180-сильна компресорна вісімка
За 85 років авто проїхало всього 21 000 км
За 85 років авто проїхало всього 21 000 км
Авто створили для короля Афганістану
Усього випустили лише три Mercedes-Benz 540K Special Roadster
Під капотом встановлена 180-сильна компресорна вісімка
За 85 років авто проїхало всього 21 000 км

Mercedes-Benz жодного разу не реставрували, тому місцями в моторному відсіку та на днищі видно іржу. Проте для свого віку автомобіль виглядає досить непогано. Останні десятиліття його зберігали у гаражі й він практично не виїжджав на дороги. Пробіг авто за 85 років — лише 21 000 км.

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Mercedes-Benz 540K оснащений 5,4-літровою рядною вісімкою з компресором потужністю 180 к. с. Він був одним із найшвидших авто свого часу — його максимальна швидкість становить 170 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що єдиний у своєму роді Porsche пішов з молотка за 3,6 мільйона доларів, щоб допомогти біженцям з України.

Також ми писали, що непримітний Mercedes 124 продали за ціною чотирьох нових Гелендвагенів.