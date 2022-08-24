Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто 31 рік Незалежності України

Від Maybach до Bugatti. Найексклюзивніші авто в Україні за 31 рік Незалежності (фото)

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Фото: Із сайту ТопЖир | На українських дорогах можна зустріти навіть Bugatti Veyron

На українських дорогах можна зустріти і швидкісні суперкари, і шикарні позашляховики. Вартість деяких авто перевищує мільйон доларів.

Рівень життя в Україні низький за європейськими мірками, однак за кількістю дорогих елітних авто ми не відстаємо від багатших країн. У нашій країні можна зустріти ексклюзивні моделі, які й у Монако чи Ніцці важко побачити. Сайт "ТопЖир" обрав найдорожчі автомобілі в Україні за роки Незалежності.

Porsche Carrera GT — 440 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Porsche Carrera GT
Фото: Із сайту ТопЖир

Суперкар Porsche Carrera GT був одним із найшвидших авто початку 2000-х. Із 5,7-літровим 612-сильним V10 він розганявся до 334 км/год. В Україні було одразу три такі авто: один із них належав синові Леоніда Черновецького, Степану, а ще один розбили в ДТП.

Ferrari 812 Superfast — 450 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 — остання модель італійської марки з атмосферним V12. Цей двигун розвиває 800 к.с. за високих 8000 об/хв і дозволяє розвивати 340 км/год.

McLaren 765 LT — 500 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
McLaren 765 LT
Фото: Із сайту ТопЖир

Екстремальний McLaren — лімітована заряджена версія моделі 720S. Цифрове позначення вказує на потужність 4,0-літрового турбомотора — 765 к.с. Купе розганяється до 100 км/год за 2,8 сек і може розвинути понад 330 км/год.

Ferrari 360 Spider Sbarro — 500 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Ferrari 360 Sbarro
Фото: Із сайту ТопЖир

Усього існує лише два Ferrari 360 Spider у тюнінгу Sbarro, і один із них прописаний у Києві. Автомобіль пофарбований у нетиповий рожевий колір.

Brabus G800 — 500 000 – 800 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Brabus G800
Фото: Із сайту ТопЖир

Вартість тюнінгованого "Гелендвагена" може коливатися залежно від комплектації. Двотонний позашляховик оснащений 800-сильним турбомотором і розганяється до сотні за 4,1 с. В Україні не один такий автомобіль. Зокрема, нові Mercedes G-Class Brabus бачили в кортежі Олександра Ярославського.

Ferrari 599 SA Aperta — 515 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Ferrari 599 SA Aperta
Фото: Із сайту ТопЖир

Спеціальна версія Ferrari 599 у кузові кабріолет випустили тиражем лише у 80 екземплярів. В авто ексклюзивний кузов від Pininfarina та 670-сильний V12. "ТопЖир" називає власником авто Костянтина Жеваго.

Jaguar XJ220 — 550 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Jaguar XJ220
Фото: Із сайту ТопЖир

У 1991 році цей обтічний суперкар встановив світовий рекорд швидкості — 348,9 км/год. Усього випустили 280 таких авто, і зараз їх дуже цінують колекціонери, тому їхня ціна підскочила останнім часом.

Важливо
За вищим розрядом. Найдорожчі авто на українському ринку під час війни
За вищим розрядом. Найдорожчі авто на українському ринку під час війни

Lamborghini Aventador — SVJ 555 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Lamborghini Aventador SVJ Roadster
Фото: Із сайту ТопЖир

Спеціальна версія суперкара оснащена 770-сильним V12 та розвиває 350 км/год. Загалом зібрали 800 таких авто, і в Україні їх було два — купе та родстер.

Porsche 918 Spyder — 845 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Porsche 918 Spyder
Фото: Із сайту ТопЖир

Гібридний суперкар Porsche 918 Spyder став наступником моделі Carrera GT. Його 887-сильна гібридна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,8 секунди й розвивати 340 км/год. При цьому він може проїхати 30 км на електротязі. Загалом випустили 918 таких авто.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition — 900 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition
Фото: Із сайту ТопЖир

В Україні вже кілька десятків Rolls-Royce Cullinan, але позашляховик у версії Mansory Billionaire Edition лише один. Та й загалом випустили лише 13.

Ferrari SF90 Stradale — 1 000 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Ferrari SF90 Stradale
Фото: Із сайту ТопЖир

В Україні вже два Ferrari SF90 Stradale, причому власник одного із суперкарів раніше розбив таке ж авто у ДТП у Дубаї. Наразі це найпотужніша та найшвидша модель марки. Її 1000-сильна гібридна установка дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,5 секунди й розвивати 340 км/год.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — 1 200 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Mercedes-Maybach G650 Landaulet
Фото: Із сайту ТопЖир

Найдорожчий "Гелендваген" привозили в Україну для зйомок рекламної короткометражки, і разом із ним приїхав електрокар Mercedes G-Class. У Mercedes-Maybach G650 Landaulet розкішне внутрішнє оздоблення, а дах над задніми сидіннями виконаний таким, що складається.

Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos — 1 300 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos

Тюнінгований варіант Lamborghini Aventador оснащений 1250-сильним турбованим V12. Розгін до сотні займає 2,6 секунди, а максимальна швидкість становить 380 км/год.

Важливо
Електромобілі, кросовери та суперкари. Найрідкісніші та найнезвичніші українські авто (фото)
Електромобілі, кросовери та суперкари. Найрідкісніші та найнезвичніші українські авто (фото)

Aston Martin One-77 — 1 500 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Aston Martin One-77
Фото: Із сайту ТопЖир

Цифра в назві моделі свідчить про кількість випущених авто — 77 штук. Ексклюзивне купе з 7,3-літровим 750-сильним V12 здатне розвинути 354 км/год. За даними "ТопЖиру", власником Aston Martin One-77 є Костянтин Жеваго.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC — 2 500 000 доларів

Бугатті Вейрон у Києві, суперкари України, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Jaguar XJ220, Porsche carrera GT
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC

Єдиний Bugatti Veyron в Україні — не простий, адже випущено лише вісім кабріолетів Grand Sport Vitesse WRC. Спецверсію присвятили світовому рекорду швидкості серед кабріолетів: цей 1200-сильний суперкар розігнався до 409 км/год. Тобто це не лише найдорожче, а й найшвидше авто в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві в масштабній ДТП розбили рідкісний спортивний Jaguar за $175 000.