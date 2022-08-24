Від Maybach до Bugatti. Найексклюзивніші авто в Україні за 31 рік Незалежності (фото)
На українських дорогах можна зустріти і швидкісні суперкари, і шикарні позашляховики. Вартість деяких авто перевищує мільйон доларів.
Рівень життя в Україні низький за європейськими мірками, однак за кількістю дорогих елітних авто ми не відстаємо від багатших країн. У нашій країні можна зустріти ексклюзивні моделі, які й у Монако чи Ніцці важко побачити. Сайт "ТопЖир" обрав найдорожчі автомобілі в Україні за роки Незалежності.
Porsche Carrera GT — 440 000 доларів
Суперкар Porsche Carrera GT був одним із найшвидших авто початку 2000-х. Із 5,7-літровим 612-сильним V10 він розганявся до 334 км/год. В Україні було одразу три такі авто: один із них належав синові Леоніда Черновецького, Степану, а ще один розбили в ДТП.
Ferrari 812 Superfast — 450 000 доларів
Ferrari 812 — остання модель італійської марки з атмосферним V12. Цей двигун розвиває 800 к.с. за високих 8000 об/хв і дозволяє розвивати 340 км/год.
McLaren 765 LT — 500 000 доларів
Екстремальний McLaren — лімітована заряджена версія моделі 720S. Цифрове позначення вказує на потужність 4,0-літрового турбомотора — 765 к.с. Купе розганяється до 100 км/год за 2,8 сек і може розвинути понад 330 км/год.
Ferrari 360 Spider Sbarro — 500 000 доларів
Усього існує лише два Ferrari 360 Spider у тюнінгу Sbarro, і один із них прописаний у Києві. Автомобіль пофарбований у нетиповий рожевий колір.
Brabus G800 — 500 000 – 800 000 доларів
Вартість тюнінгованого "Гелендвагена" може коливатися залежно від комплектації. Двотонний позашляховик оснащений 800-сильним турбомотором і розганяється до сотні за 4,1 с. В Україні не один такий автомобіль. Зокрема, нові Mercedes G-Class Brabus бачили в кортежі Олександра Ярославського.
Ferrari 599 SA Aperta — 515 000 доларів
Спеціальна версія Ferrari 599 у кузові кабріолет випустили тиражем лише у 80 екземплярів. В авто ексклюзивний кузов від Pininfarina та 670-сильний V12. "ТопЖир" називає власником авто Костянтина Жеваго.
Jaguar XJ220 — 550 000 доларів
У 1991 році цей обтічний суперкар встановив світовий рекорд швидкості — 348,9 км/год. Усього випустили 280 таких авто, і зараз їх дуже цінують колекціонери, тому їхня ціна підскочила останнім часом.Важливо
Lamborghini Aventador — SVJ 555 000 доларів
Спеціальна версія суперкара оснащена 770-сильним V12 та розвиває 350 км/год. Загалом зібрали 800 таких авто, і в Україні їх було два — купе та родстер.
Porsche 918 Spyder — 845 000 доларів
Гібридний суперкар Porsche 918 Spyder став наступником моделі Carrera GT. Його 887-сильна гібридна установка дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,8 секунди й розвивати 340 км/год. При цьому він може проїхати 30 км на електротязі. Загалом випустили 918 таких авто.
Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition — 900 000 доларів
В Україні вже кілька десятків Rolls-Royce Cullinan, але позашляховик у версії Mansory Billionaire Edition лише один. Та й загалом випустили лише 13.
Ferrari SF90 Stradale — 1 000 000 доларів
В Україні вже два Ferrari SF90 Stradale, причому власник одного із суперкарів раніше розбив таке ж авто у ДТП у Дубаї. Наразі це найпотужніша та найшвидша модель марки. Її 1000-сильна гібридна установка дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,5 секунди й розвивати 340 км/год.
Mercedes-Maybach G650 Landaulet — 1 200 000 доларів
Найдорожчий "Гелендваген" привозили в Україну для зйомок рекламної короткометражки, і разом із ним приїхав електрокар Mercedes G-Class. У Mercedes-Maybach G650 Landaulet розкішне внутрішнє оздоблення, а дах над задніми сидіннями виконаний таким, що складається.
Lamborghini Aventador Mansory Carbonado Apertos — 1 300 000 доларів
Тюнінгований варіант Lamborghini Aventador оснащений 1250-сильним турбованим V12. Розгін до сотні займає 2,6 секунди, а максимальна швидкість становить 380 км/год.Важливо
Aston Martin One-77 — 1 500 000 доларів
Цифра в назві моделі свідчить про кількість випущених авто — 77 штук. Ексклюзивне купе з 7,3-літровим 750-сильним V12 здатне розвинути 354 км/год. За даними "ТопЖиру", власником Aston Martin One-77 є Костянтин Жеваго.
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC — 2 500 000 доларів
Єдиний Bugatti Veyron в Україні — не простий, адже випущено лише вісім кабріолетів Grand Sport Vitesse WRC. Спецверсію присвятили світовому рекорду швидкості серед кабріолетів: цей 1200-сильний суперкар розігнався до 409 км/год. Тобто це не лише найдорожче, а й найшвидше авто в Україні.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві в масштабній ДТП розбили рідкісний спортивний Jaguar за $175 000.