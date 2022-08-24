Електромобілі, кросовери та суперкари. Найрідкісніші та найнезвичніші українські авто (фото)

Українські конструктори створили чимало інноваційних та незвичайних автомобілів. З різних причин цікаві проекти не змогли завершити та запустити авто у виробництво.

Український автопром відомий бюджетними "Запорожцями" та "Тавріями", які у багатьох викличуть поблажливу посмішку. Втім, вітчизняні підприємства спроектували чимало інноваційних авто, яким не судилося потрапити у виробництво через брак фінансів чи перешкод з боку влади. Фокус вибрав найцікавіші маловідомі проекти.

Перший український електромобіль

[ + – ] Електромобіль ЛАЗ-750

У це важко повірити, але перший український електромобіль створили ще 1947 року. Фургон ЛАЗ-750 випустили накладом у 20 штук і він навіть розвозив пошту в Ленінграді. Електрокари мали вантажопідйомність 500 кг, розвивали 30-35 км/год та могли проїхати 50-70 км без підзарядки.

Спортивний "Запорожець"

[ + – ] ЗАЗ "Спорт-900"

Свого часу із "Запорожця" намагалися зробити справжній спорткар. Елегантне купе "Спорт-900" із легким склопластиковим кузовом побудували на базі "горбатого" ЗАЗ-965. Машина важила всього 500 кг, тому навіть зі стандартним 27-сильним двигуном стала швидше. У 1963-1969 роках зібрали п'ять чи шість ЗАЗ "Спорт-900".

Позашляховики ЗАЗ

[ + – ] Сімейство ЗАЗ-970

Моделі підвищеної прохідності у Запоріжжі проектували з 60-х років. Зокрема, на базі "горбатого" створили цілу родину позашляховиків ЗАЗ-970 – мікроавтобус, пікап та фургон із заднім та повним приводом. Під час випробувань на Хортиці та в Криму вони показали чудову прохідність. Щорічно планували випускати по 50 тис. авто, проте влада не дозволила почати виробництво – віддала перевагу ЛуАЗ-969 "Волинь".

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ЗАЗ-1102 "Перспектива"

Назва авто повністю відображає його суть — для середини 70-х це був дійсно перспективний проект з переднім приводом і розташованим спереду мотором. В уряді УРСР авто вважали надто передовим і не дозволили його випуск. Згодом "Перспектива" еволюціонувала до "Таврії". Детальніше про передове авто – у публікації Фокусу.

Українська Suzuki Jimny

ЛуАЗ-1301 – нездійснений наступник "Волині". Позашляховик розробляли протягом 15 років, однак у результаті випустили лише 43 напівсерійних автомобілі. Модель могла стати більш доступним аналогом Suzuki Jimny. Серед її особливостей – пластиковий кузов та повністю незалежна підвіска. У конструкції використовувалися агрегати "Таврії", а оснащували авто двигунами об'ємом 1,2 л (54 к. с.) та 1,3 л (58 к. с.).

Українська "Газель"

Легкий комерційний ЗАЗ-2301 "Снага" випередив "Газель" — до 1995 року пройшов усі випробування та був готовий до виробництва. Проте брак фінансів поховав проект. Вантажівку збиралися обладнувати двигунами потужністю 73-85 к. с. і в перспективі планували додати фургон та мікроавтобус.

Легковий ЛАЗ

У 90-х ЛАЗ намагався освоїти випуск легкових моделей. Дев'ятимісний мінівен ЛАЗ-3210 показали на виставці "Український автобус" 1994 року. Компактне 4,5-метрове авто отримало склопластиковий кузов та фари від "Таврії". Його обладнали 70-сильним польським двигуном Andria, а підвіску та кермо взяли від "Волги". ЛАЗ-3210 збиралися продавати лише за $7500, але криза 90-х не дала запустити авто у виробництво.

Невідомі "Таврії"

[ + – ] Універсал "Таврія" [ + – ] Кабріолет "Таврія" [ + – ] Купе "Таврія" [ + – ] Ралійна "Таврія-Апельсин" [ + – ] Електромобіль "Таврія" [ + – ] Кросовер "Таврія" Фото: ЗАЗ

Лінійка "Таврії" ЗАЗ-1102 могла бути набагато ширшою та різноманітнішою. Не всі знають, що свого часу створили просторий універсал, оригінальний кросовер, потужне 160-сильне купе і навіть кабріолет "Таврія". Для ралі підготували 180-сильну "Таврію-Апельсин" із повним приводом.

Крім того, у 90-х випустили кілька екземплярів електромобіля ЗАЗ-1109 потужністю 25-35 л. с. та із запасом ходу до 140 км. Їх навіть планували продавати у Європі та презентували у Німеччині.

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Електрокар на агрегатах МіГ-29

[ + – ] Електромобіль "Київ-1103"

Електрокар "Київ-1103" створювали НВЦ "Інформатика" та Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона. Мотором для нього став стартер від винищувача МіГ-29 — легкому хетчбеку з пластиковим кузовом цілком вистачало його 25 к. с. В Ізраїлі для електрокара створили батарею, яка дає змогу проїхати 200 км без підзарядки.

Машину активно тестували Києвом та на автодромі "Чайка" і планували навіть продавати в Європі. Deutsche Bank був готовий видати пільговий кредит для старту виробництва, але під урядові гарантії. Кабмін їх не надав, тому проект "Київ-1103" закрили.

Український суперкар

[ + – ] Суперкар Himera Q

Електричний суперкар Himera Q створили у 2017 році. Його презентували у Києві, але виробництво планували розпочати в Іспанії. Низьке обтічне купе вражало яскравим дизайном та характеристиками. Його збиралися оснастити чотирма моторами загальною потужністю 1000 к. с. Теоретично авто могло розганятися до 100 км/год за 3 с і розвивати 350 км/год, а запас ходу мав становити 500 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні налагодили випуск потужних позашляховиків для армії.