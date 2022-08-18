Випередивши час: в Україні відновили єдиний у своєму роді ЗАЗ (відео)

До наших днів зберігся лише один ЗАЗ "Перспектива". Автомобіль проєктували на зміну "Запорожцю", але в серію він не пішов.

У Дніпрі в автомузеї "Машини часу" презентували унікальний ЗАЗ "Перспектива" 1976 року. Раритетний автомобіль пройшов реставрацію та став частиною нової виставки до Дня Незалежності України. Про це розповідає сюжет "Інформатора".

[ + – ] В авто передньомоторне та передньопривідне компонування

ЗАЗ-1102 "Перспектива" — експериментальна модель, яка створювалася на зміну "Запорожцю". Роботи над проєктом розпочали у 1973 році і для свого часу він був справді передовим. За прикладом іноземних аналогів Audi 50 і Ford Fiesta його зробили передньомоторним та передньопривідним.

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Дводверне купе ЗАЗ за габаритами можна порівняти із "Запорожцем". Авто сягає 3,7 м завдовжки, 1,54 м завширшки і 1,37 м заввишки, а маса — всього 700 кг.

[ + – ] Попри війну, ЗАЗ вирішили відреставрувати

У конструкції використано багато вузлів та агрегатів ВАЗ-2101. Саме цей прототип оснащений двигуном Renault і коробкою передач Audi, але для серійної моделі готували двигун Мелітопольського заводу.

[ + – ] У конструкції використані деталі від ВАЗ-2101

Загалом збудували лише три прототипи ЗАЗ "Перспектива". У СРСР модель вважали надто інноваційною, не дозволили її випускати і наказали далі збирати "Запорожці". Проте проєкт передньомоторного ЗАЗ продовжили розвивати і згодом він еволюціонував до "Таврії", яка зберегла позначення ЗАЗ-1102.

[ + – ] ЗАЗ-1102 "Перспектива" став частиною спеціальної виставки в автомузеї Дніпра

Два із трьох ЗАЗ "Перспектива" порізали на метал, але один автомобіль зберіг випробувач Запорізького автозаводу Іван Кошкін. Він зберігав машину у своєму гаражі та практично не їздив на ній.

[ + – ] Прототип оснащений мотором Renault та коробкою передач Audi

Два роки тому унікальний ЗАЗ виявили та передали до музею "Машини часу". Попри війну, його все ж таки вирішили відреставрувати.

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