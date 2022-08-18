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Випередивши час: в Україні відновили єдиний у своєму роді ЗАЗ (відео)

ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1102 Перспектива, ЗАЗ Перспектива, прототип ЗАЗ, ЗАЗ Перспектива 1976
Усього випустили лише три ЗАЗ "Перспектива"

До наших днів зберігся лише один ЗАЗ "Перспектива". Автомобіль проєктували на зміну "Запорожцю", але в серію він не пішов.

У Дніпрі в автомузеї "Машини часу" презентували унікальний ЗАЗ "Перспектива" 1976 року. Раритетний автомобіль пройшов реставрацію та став частиною нової виставки до Дня Незалежності України. Про це розповідає сюжет "Інформатора".

ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1102 Перспектива, ЗАЗ Перспектива, прототип ЗАЗ, ЗАЗ Перспектива 1976
В авто передньомоторне та передньопривідне компонування

ЗАЗ-1102 "Перспектива" — експериментальна модель, яка створювалася на зміну "Запорожцю". Роботи над проєктом розпочали у 1973 році і для свого часу він був справді передовим. За прикладом іноземних аналогів Audi 50 і Ford Fiesta його зробили передньомоторним та передньопривідним.

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Дводверне купе ЗАЗ за габаритами можна порівняти із "Запорожцем". Авто сягає 3,7 м завдовжки, 1,54 м завширшки і 1,37 м заввишки, а маса — всього 700 кг.

ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1102 Перспектива, ЗАЗ Перспектива, прототип ЗАЗ, ЗАЗ Перспектива 1976
Попри війну, ЗАЗ вирішили відреставрувати

У конструкції використано багато вузлів та агрегатів ВАЗ-2101. Саме цей прототип оснащений двигуном Renault і коробкою передач Audi, але для серійної моделі готували двигун Мелітопольського заводу.

ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1102 Перспектива, ЗАЗ Перспектива, прототип ЗАЗ, ЗАЗ Перспектива 1976
У конструкції використані деталі від ВАЗ-2101

Загалом збудували лише три прототипи ЗАЗ "Перспектива". У СРСР модель вважали надто інноваційною, не дозволили її випускати і наказали далі збирати "Запорожці". Проте проєкт передньомоторного ЗАЗ продовжили розвивати і згодом він еволюціонував до "Таврії", яка зберегла позначення ЗАЗ-1102.

ЗАЗ-1102, ЗАЗ-1102 Перспектива, ЗАЗ Перспектива, прототип ЗАЗ, ЗАЗ Перспектива 1976
ЗАЗ-1102 "Перспектива" став частиною спеціальної виставки в автомузеї Дніпра

Два із трьох ЗАЗ "Перспектива" порізали на метал, але один автомобіль зберіг випробувач Запорізького автозаводу Іван Кошкін. Він зберігав машину у своєму гаражі та практично не їздив на ній.

Прототип оснащений мотором Renault та коробкою передач Audi

Два роки тому унікальний ЗАЗ виявили та передали до музею "Машини часу". Попри війну, його все ж таки вирішили відреставрувати.

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