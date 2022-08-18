Опередивший время: в Украине восстановили единственный в своем роде ЗАЗ (видео)
До наших дней сохранился лишь один ЗАЗ "Перспектива". Автомобиль проектировали на смену "Запорожцу", но в серию он не пошел.
В Днепре в автомузее "Машины времени" презентовали уникальный ЗАЗ "Перспектива" 1976 года. Раритетный автомобиль прошел реставрацию и стал частью новой выставки ко Дню Незаивисимости Украины. Об этом рассказывает сюжет Информатора.
ЗАЗ-1102 "Перспектива" — экспериментальная модель, создававшаяся на смену "Запорожцу". Работы над проектом начали в 1973 году и для своего времени он был действительно передовым. По примеру иностранных аналогов Audi 50 и Ford Fiesta его сделали переднемоторным и переднеприводным.Важно
Двухдверное купе ЗАЗ по габаритам сопоставимо с "Запорожцем". Авто достигает 3,7 м в длину, 1,54 м в ширину и 1,37 м в высоту, а его масса – всего 700 кг.
В конструкции использованы многие узлы и агрегаты ВАЗ-2101. Конкретно этот прототип оснащен мотором Renault и коробкой передач Audi, но для серийной модели готовили двигатель Мелитопольского завода.
Всего построили только три прототипа ЗАЗ "Перспектива". В СССР модель посчитали слишком инновационной, не разрешили ее выпускать и предписали дальше собирать "Запорожцы". Тем не менее, проект переднемоторного ЗАЗ продолжили развивать и со временем он эволюционировал в "Таврию", которая сохранила обозначение ЗАЗ-1102.
Два из трех ЗАЗ "Перспектива" порезали на металл, но один автомобиль сохранил испытатель Запорожского автозавода Иван Кошкин. Он хранил машину в своем гараже и практически не ездил на ней.
Два года назад уникальный ЗАЗ обнаружили и передали в музей "Машины времени". Несмотря на войну, его все же решили отреставрировать.
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