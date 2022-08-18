Опередивший время: в Украине восстановили единственный в своем роде ЗАЗ (видео)

До наших дней сохранился лишь один ЗАЗ "Перспектива". Автомобиль проектировали на смену "Запорожцу", но в серию он не пошел.

В Днепре в автомузее "Машины времени" презентовали уникальный ЗАЗ "Перспектива" 1976 года. Раритетный автомобиль прошел реставрацию и стал частью новой выставки ко Дню Незаивисимости Украины. Об этом рассказывает сюжет Информатора.

[ + – ] У авто переднемоторная и переднеприводная компоновка

ЗАЗ-1102 "Перспектива" — экспериментальная модель, создававшаяся на смену "Запорожцу". Работы над проектом начали в 1973 году и для своего времени он был действительно передовым. По примеру иностранных аналогов Audi 50 и Ford Fiesta его сделали переднемоторным и переднеприводным.

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Двухдверное купе ЗАЗ по габаритам сопоставимо с "Запорожцем". Авто достигает 3,7 м в длину, 1,54 м в ширину и 1,37 м в высоту, а его масса – всего 700 кг.

[ + – ] Несмотря на войну, ЗАЗ решили отреставрировать

В конструкции использованы многие узлы и агрегаты ВАЗ-2101. Конкретно этот прототип оснащен мотором Renault и коробкой передач Audi, но для серийной модели готовили двигатель Мелитопольского завода.

[ + – ] В конструкции использованы детали от ВАЗ-2101

Всего построили только три прототипа ЗАЗ "Перспектива". В СССР модель посчитали слишком инновационной, не разрешили ее выпускать и предписали дальше собирать "Запорожцы". Тем не менее, проект переднемоторного ЗАЗ продолжили развивать и со временем он эволюционировал в "Таврию", которая сохранила обозначение ЗАЗ-1102.

[ + – ] ЗАЗ-1102 "Перспектива" стал частью специальной выставки в автомузее Днепра

Два из трех ЗАЗ "Перспектива" порезали на металл, но один автомобиль сохранил испытатель Запорожского автозавода Иван Кошкин. Он хранил машину в своем гараже и практически не ездил на ней.

[ + – ] Прототип оснащен мотором Renault и коробкой передач Audi

Два года назад уникальный ЗАЗ обнаружили и передали в музей "Машины времени". Несмотря на войну, его все же решили отреставрировать.

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