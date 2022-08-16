В Канаде обнаружен очень необычный универсал ГАЗ-13 "Чайка" (фото)

Канадские мастера дали вторую жизнь "Чайке" и переделали лимузин в стильный универсал. У него роскошный кожаный салон и обилие хрома в отделке.

В Канаде ездит нестандартная доработанная "Чайка" ГАЗ-13. Советский представительский автомобиль превратили в роскошный семейный универсал. Подробности оригинального проекта раскрыли на сайте ателье Lowdown Hot Rods.

[ + – ] Лимузин превратили в стильный универсал

Именно эта компания выполнила тюнинг "Чайки". Автомобиль им достался в печальном состоянии – он весь проржавел, а салона, по сути, не было. Пока неизвестно, как машина попала за океан, но видно было, что машина давно заброшена. Не исключено, что ранее ГАЗ-13 принадлежал советским дипломатам.

[ + – ] Сзади появилось запасное колесо в кожухе

"Чайку" привели в порядок и по заказу ее владельца решили переделать в универсал. Следует отметить, что у ГАЗ-13 действительно была подобная версия – эти машины служили каретами скорой помощи для советской правящей верхушки.

[ + – ] Салон "Чайки" полностью переделали

Автомобилю удлинили крышу и сделали дизайн ярче. Характерные кили задних крыльев увеличили в размерах, добавили хрома и различного декора. Кроме того, универсал "Чайка" получил спицованные колеса, а сзади установили запаску в кожухе.

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Салон ГАЗ-13 полностью переделали – заменили приборы, руль и сиденья. В отделке использованы дорогие кожа и дерево, также установлена современная аудиосистема.

[ + – ] Во внутренней отделке использованы кожа и дерево

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