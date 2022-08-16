У Канаді виявлено дуже незвичайний універсал ГАЗ-13 "Чайка" (фото)

Канадські майстри дали друге життя "Чайці" та переробили лімузин у стильний універсал. У нього розкішний шкіряний салон і велика кількість хрому в обробці.

Канадою їздить нестандартна дороблена "Чайка" ГАЗ-13. Радянський представницький автомобіль перетворили на розкішний сімейний універсал. Деталі оригінального проєкту розкрили на сайті ательє Lowdown Hot Rods.

[ + – ] Лімузин перетворили на стильний універсал

Саме ця компанія виконала тюнінг "Чайки". Автомобіль їм дістався у сумному стані — він весь проіржавів, а салону, по суті, не було. Поки невідомо, як машина потрапила за океан, але було видно, що машина давно занедбана. Цілком ймовірно, що раніше ГАЗ-13 належав радянським дипломатам.

[ + – ] Ззаду з'явилося запасне колесо у кожусі

"Чайку" упорядкували і на замовлення її власника вирішили переробити в універсал. Слід зазначити, що ГАЗ-13 справді мала таку версію — ці машини служили каретами швидкої допомоги для радянської правлячої верхівки.

[ + – ] Салон "Чайки" повністю переробили

Автомобілю подовжили дах та зробили дизайн яскравішим. Характерні кили задніх крил збільшили у розмірах, додали хрому та різного декору. Крім того, універсал "Чайка" отримав спицьовані колеса, а ззаду встановили запаску у кожусі.

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Салон ГАЗ-13 повністю переробили — замінили прилади, кермо та сидіння. В обробці використані дорогі шкіра та дерево, також встановлена сучасна аудіосистема.

[ + – ] У внутрішній обробці використані шкіра та дерево

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