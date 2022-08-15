На продаж виставили найнезвичайнішу Toyota в історії (фото)
Toyota Classic — сучасна копія седана АА, який був першим японською маркою. У 1996-1997 роках випустили лише сто таких автомобілів.
У США виставили на продаж дуже рідкісну Toyota Classic 1997 року. Це одна з рідкісних і нестандартних моделей за всю історію японської марки. Подробиці авто розкрили на сайті Carscoops.
Toyota Classic має вигляд прибульця з 30-х років — у неї виражені крила, круглі фари та велика кількість хрому. Справа в тому, що це копія Toyota AA 1936 — першого автомобіля японського бренду. Створили її до 60-річчя моделі-первістка.
Утім, начинка в автомобіля досить сучасна. Його збудували на рамному шасі Toyota Hilux. Спорідненість із ним видають двері та деталі салону. Разом із тим, в обробці використовували шкіру й дерево та встановили кермо в ретро-стилі.Важливо
Пікап Toyota Hilux став донором двигуна. Бензинова 2,0-літрова четвірка розвиває 96 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. В авто задній привід і досить високий кліренс, як у кросоверів.
Усього випустили лише 100 Toyota Classic, тож це справжній раритет. Але якщо наприкінці 90-х автомобіль коштував 75 000 доларів, то тепер його продають за $49 991.
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