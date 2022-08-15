На продаж виставили найнезвичайнішу Toyota в історії (фото)

Toyota Classic — сучасна копія седана АА, який був першим японською маркою. У 1996-1997 роках випустили лише сто таких автомобілів.

У США виставили на продаж дуже рідкісну Toyota Classic 1997 року. Це одна з рідкісних і нестандартних моделей за всю історію японської марки. Подробиці авто розкрили на сайті Carscoops.

Toyota Classic має вигляд прибульця з 30-х років — у неї виражені крила, круглі фари та велика кількість хрому. Справа в тому, що це копія Toyota AA 1936 — першого автомобіля японського бренду. Створили її до 60-річчя моделі-первістка.

[ + – ] Новим автомобіль коштував 75 000 доларів Фото: carscoops.com

Утім, начинка в автомобіля досить сучасна. Його збудували на рамному шасі Toyota Hilux. Спорідненість із ним видають двері та деталі салону. Разом із тим, в обробці використовували шкіру й дерево та встановили кермо в ретро-стилі.

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Пікап Toyota Hilux став донором двигуна. Бензинова 2,0-літрова четвірка розвиває 96 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. В авто задній привід і досить високий кліренс, як у кросоверів.

[ + – ] Всього випустили лише 100 Toyota Classic Фото: carscoops.com [ + – ] У салоні ретро-стиль сусідить із сучасними деталями [ + – ] В обробці використана шкіра [ + – ] Авто збудовано на рамному шасі Toyota Hilux [ + – ] Авто оснащене 2,0-літровим бензиновим двигуном на 96 к. с.

Усього випустили лише 100 Toyota Classic, тож це справжній раритет. Але якщо наприкінці 90-х автомобіль коштував 75 000 доларів, то тепер його продають за $49 991.

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