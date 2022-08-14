Знамените авто Маргарет Тетчер продадуть на аукціоні (фото)

Маргарет Тетчер користувалася розкішним седаном Rover P5 у 1979-1980 роках. Саме це авто відвезло Залізну Леді на прийом до королеви Єлизавети II, де її призначили прем'єр-міністром.

У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили седан Rover P5 1973 року. Саме цей автомобіль свого часу обслуговував прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Седани Rover P5 використали кілька британських прем'єрів

Представницькі седани Rover P5 випускали з 1958 по 1973 роки та їх активно закуповував британський уряд. На них у 60-х та 70-х їздили одразу чотири прем'єри країни – Гарольд Вілсон, Едвард Хіт, Джеймс Каллаген та Маргарет Тетчер.

[ + – ] Ательє Hooper оздобило салон шкірою та деревом

Саме на цьому автомобілі 4 травня 1979 року, після перемоги консервативної партії на виборах, Залізна Леді вирушила на прийом до Єлизавети ІІ. Тоді королева запропонувала Маргарет Тетчер очолити уряд. Фото Тетчер у Rover потрапило на перші шпальти провідних британських газет, тож машина стала відомою.

[ + – ] Фото Маргарет Тетчер у Rover P5 потрапило на перші шпальти британських газет

Rover P5 возив Тетчер до 1980 року. Потім автомобіль з пробігом 122 300 км продали приватній особі. З того часу седан практично не експлуатувався і зараз на його одометрі пробіг 150 тис. км.

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Нещодавно авто Маргарет Тетчер пройшло реставрацію – його перефарбували й оновили двигун та коробку передач. За нього планують отримати 35-45 тисяч фунтів стерлінгів ($42 500 – 54 600).

[ + – ] Rover P5 оснащений 3,5-літровим 160-сильним V8 від Buick

Залізна Леді використовувала Rover P5 у топовій версії з 3,5-літровим 160-сильним V8 від Buick та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Седан допрацювали в ательє Hooper — оздобили салон дорогою шкірою та деревом.

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