Знамените авто Маргарет Тетчер продадуть на аукціоні (фото)
Маргарет Тетчер користувалася розкішним седаном Rover P5 у 1979-1980 роках. Саме це авто відвезло Залізну Леді на прийом до королеви Єлизавети II, де її призначили прем'єр-міністром.
У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили седан Rover P5 1973 року. Саме цей автомобіль свого часу обслуговував прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.
Представницькі седани Rover P5 випускали з 1958 по 1973 роки та їх активно закуповував британський уряд. На них у 60-х та 70-х їздили одразу чотири прем'єри країни – Гарольд Вілсон, Едвард Хіт, Джеймс Каллаген та Маргарет Тетчер.
Саме на цьому автомобілі 4 травня 1979 року, після перемоги консервативної партії на виборах, Залізна Леді вирушила на прийом до Єлизавети ІІ. Тоді королева запропонувала Маргарет Тетчер очолити уряд. Фото Тетчер у Rover потрапило на перші шпальти провідних британських газет, тож машина стала відомою.
Rover P5 возив Тетчер до 1980 року. Потім автомобіль з пробігом 122 300 км продали приватній особі. З того часу седан практично не експлуатувався і зараз на його одометрі пробіг 150 тис. км.Важливо
Нещодавно авто Маргарет Тетчер пройшло реставрацію – його перефарбували й оновили двигун та коробку передач. За нього планують отримати 35-45 тисяч фунтів стерлінгів ($42 500 – 54 600).
Залізна Леді використовувала Rover P5 у топовій версії з 3,5-літровим 160-сильним V8 від Buick та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Седан допрацювали в ательє Hooper — оздобили салон дорогою шкірою та деревом.
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