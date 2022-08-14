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Авто

Знамените авто Маргарет Тетчер продадуть на аукціоні (фото)

Rover P5, авто Маргарет Тетчер, Маргарет Тетчер, Rover P5 1973
Rover P5 обслуговував Маргарет Тетчер у 1979-1980 роках

Маргарет Тетчер користувалася розкішним седаном Rover P5 у 1979-1980 роках. Саме це авто відвезло Залізну Леді на прийом до королеви Єлизавети II, де її призначили прем'єр-міністром.

У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили седан Rover P5 1973 року. Саме цей автомобіль свого часу обслуговував прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

Rover P5, авто Маргарет Тетчер, Маргарет Тетчер, Rover P5 1973
Седани Rover P5 використали кілька британських прем'єрів

Представницькі седани Rover P5 випускали з 1958 по 1973 роки та їх активно закуповував британський уряд. На них у 60-х та 70-х їздили одразу чотири прем'єри країни – Гарольд Вілсон, Едвард Хіт, Джеймс Каллаген та Маргарет Тетчер.

Rover P5, авто Маргарет Тетчер, Маргарет Тетчер, Rover P5 1973
Ательє Hooper оздобило салон шкірою та деревом

Саме на цьому автомобілі 4 травня 1979 року, після перемоги консервативної партії на виборах, Залізна Леді вирушила на прийом до Єлизавети ІІ. Тоді королева запропонувала Маргарет Тетчер очолити уряд. Фото Тетчер у Rover потрапило на перші шпальти провідних британських газет, тож машина стала відомою.

Rover P5, авто Маргарет Тетчер, Маргарет Тетчер, Rover P5 1973
Фото Маргарет Тетчер у Rover P5 потрапило на перші шпальти британських газет

Rover P5 возив Тетчер до 1980 року. Потім автомобіль з пробігом 122 300 км продали приватній особі. З того часу седан практично не експлуатувався і зараз на його одометрі пробіг 150 тис. км.

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Нещодавно авто Маргарет Тетчер пройшло реставрацію – його перефарбували й оновили двигун та коробку передач. За нього планують отримати 35-45 тисяч фунтів стерлінгів ($42 500 – 54 600).

Rover P5, авто Маргарет Тетчер, Маргарет Тетчер, Rover P5 1973
Rover P5 оснащений 3,5-літровим 160-сильним V8 від Buick

Залізна Леді використовувала Rover P5 у топовій версії з 3,5-літровим 160-сильним V8 від Buick та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Седан допрацювали в ательє Hooper — оздобили салон дорогою шкірою та деревом.

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