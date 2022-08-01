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На аукціон виставили знамените спортивне авто принцеси Діани (фото)

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Принцеса Діана любила недорогі Ford Escort

Заряджений Ford Escort RS Turbo S1 побудований за індивідуальним замовленням принцеси Діани та з урахуванням її побажань. Леді Ді активно користувалася автомобілем і надавала перевагу керувати самостійно.

У Великій Британії на аукціон Silverstone виставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 року. Заряджений хетчбек буде недешевим, адже його першою власницею була принцеса Діана. Подробиці авто розкрито на сайті аукціонного будинку.

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Ford Escort RS Turbo Series 1 — заряджена версія недорогого хетчбека

Принцеса Діана, як не дивно, дуже любила недорогий Ford Escort — у неї було аж три такі авто різних моделей. У 1981 році вона отримала хетчбек як подарунок від принца Чарльза на честь заручин, а через рік пересіла на кабріолет Escort.

Однак підвищена увага від папараці змусила Леді Ді відмовитися від машини з відкидним дахом. Вона зупинила свій вибір на спортивному топовому Ford Escort RS Turbo S1. Таких авто випустили 8 600 і практично всі вони були білими, але на прохання Діани хетчбек пофарбували в чорний колір.

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Леді Ді їздила на авто до 1988 року

Заряджений хетчбек Ford оснащений 1,6-літровим 132-сильним турбомотором і 5-ступінчастою механічною КПП. Поліпшити керованість покликані диференціал, що самоблокується, і спортивна підвіска.

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Ford Escort RS Turbo S1 отримав обвіс, задній спойлер і 15-дюймові литі диски. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro.

Усього випущено лише 8 600 Ford Escort RS Turbo Series 1
Усього випущено лише 8 600 Ford Escort RS Turbo Series 1
Позаду встановлено спойлер
Позаду встановлено спойлер
Пробіг авто — всього 40 тис. км.
Пробіг авто — всього 40 тис. км.
Оснащення враховує спортивні сидіння Recaro
Оснащення враховує спортивні сидіння Recaro
Хетчбек оснащений 132-сильним турбомотором
Хетчбек оснащений 132-сильним турбомотором
Усього випущено лише 8 600 Ford Escort RS Turbo Series 1
Позаду встановлено спойлер
Пробіг авто — всього 40 тис. км.
Оснащення враховує спортивні сидіння Recaro
Хетчбек оснащений 132-сильним турбомотором

Принцеса Діана любила їздити за кермом сама і користувалася автомобілем до 1988 року — він встиг стати знаменитим. Потім машина кілька разів міняла власників і стала призом у конкурсі від однієї з британських радіостанцій. Вона непогано збереглася, і її пробіг становить 40 тис. км.

Навіть приблизна ціна Ford Escort не називається, адже під час торгів вона може різко злетіти. Перший Escort Діани нещодавно продали за $72 800.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили раритетний спорткар Bugatti 1937 року, який вважається одним із найкрасивіших авто свого часу.