RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Шедевр дизайну: рідкісний 85-річний Bugatti піде з молотка за $12 мільйонів (фото)

775
Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Фото: GOODING&COMPANY | Bugatti 57SC Atalante — одна з найдорожчих моделей марки

Усього випущено лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових автомобілів. Спорткар не тільки виглядає красиво, але й здатний розвинути 200 км/год.

У США на аукціон Gooding&Company виставили раритетний Bugatti 57SC Atalante 1937 року. Витончене купе стане одним із найдорожчих ретро-авто, які продають цього року — за нього планують виручити майже 12 мільйонів доларів. Подробиці моделі викрили на сайті аукціонного будинку.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Елегантний дизайн розробив Жан Бугатті
Фото: GOODING&COMPANY

Така висока вартість на рівні бізнес-джету обумовлена рідкістю і цінністю моделі. Усього випустили лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових авто — вони відрізняються одна від одної деталями.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Усього випустили лише 17 Bugatti Atalante
Фото: GOODING&COMPANY

Дизайн усіх купе розробив Жан Бугатті — син фундатора компанії. Це один із найелегантніших і найвитонченіших автомобілів свого часу й один із найдорожчих Bugatti в історії.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Автомобіль відреставровано до ідеального стану
Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti 57SC Atalante неодноразово змінював власників, а в післявоєнний час із нього зняли двигун і КПП та втратили їх. Лише через 40 років двигун і трансмісію знайшли і під час реставрації встановили на автомобіль.

Bugatti 57SC Atalante, Bugatti 57, Bugatti 57SC, Bugatti Atalante, Bugatti Type 57
Компресорна 3,3-літрова вісімка розвиває 200 к. с.
Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар оснащений 3,3-літровою рядною вісімкою з механічним компресором потужністю 200 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Він важить трохи більше за тонну, а тому може розвинути 200 км/год.

Важливо
Машини за ціною літаків: ТОП-10 найдорожчих авто всіх часів та народів (фото)
Машини за ціною літаків: ТОП-10 найдорожчих авто всіх часів та народів (фото)

Раніше Фокус повідомляв, що Том Генкс виставив на аукціон свій старенький Fiat 128. Виручені кошти актор спрямує на благодійність.