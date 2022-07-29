Шедевр дизайну: рідкісний 85-річний Bugatti піде з молотка за $12 мільйонів (фото)
Усього випущено лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових автомобілів. Спорткар не тільки виглядає красиво, але й здатний розвинути 200 км/год.
У США на аукціон Gooding&Company виставили раритетний Bugatti 57SC Atalante 1937 року. Витончене купе стане одним із найдорожчих ретро-авто, які продають цього року — за нього планують виручити майже 12 мільйонів доларів. Подробиці моделі викрили на сайті аукціонного будинку.
Така висока вартість на рівні бізнес-джету обумовлена рідкістю і цінністю моделі. Усього випустили лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових авто — вони відрізняються одна від одної деталями.
Дизайн усіх купе розробив Жан Бугатті — син фундатора компанії. Це один із найелегантніших і найвитонченіших автомобілів свого часу й один із найдорожчих Bugatti в історії.
Bugatti 57SC Atalante неодноразово змінював власників, а в післявоєнний час із нього зняли двигун і КПП та втратили їх. Лише через 40 років двигун і трансмісію знайшли і під час реставрації встановили на автомобіль.
Спорткар оснащений 3,3-літровою рядною вісімкою з механічним компресором потужністю 200 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Він важить трохи більше за тонну, а тому може розвинути 200 км/год.Важливо
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