Шедевр дизайну: рідкісний 85-річний Bugatti піде з молотка за $12 мільйонів (фото)

Усього випущено лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових автомобілів. Спорткар не тільки виглядає красиво, але й здатний розвинути 200 км/год.

У США на аукціон Gooding&Company виставили раритетний Bugatti 57SC Atalante 1937 року. Витончене купе стане одним із найдорожчих ретро-авто, які продають цього року — за нього планують виручити майже 12 мільйонів доларів. Подробиці моделі викрили на сайті аукціонного будинку.

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[ + – ] Елегантний дизайн розробив Жан Бугатті Фото: GOODING&COMPANY

Така висока вартість на рівні бізнес-джету обумовлена рідкістю і цінністю моделі. Усього випустили лише 17 Bugatti 57SC Atalante і серед них немає двох однакових авто — вони відрізняються одна від одної деталями.

[ + – ] Усього випустили лише 17 Bugatti Atalante Фото: GOODING&COMPANY

Дизайн усіх купе розробив Жан Бугатті — син фундатора компанії. Це один із найелегантніших і найвитонченіших автомобілів свого часу й один із найдорожчих Bugatti в історії.

[ + – ] Автомобіль відреставровано до ідеального стану Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti 57SC Atalante неодноразово змінював власників, а в післявоєнний час із нього зняли двигун і КПП та втратили їх. Лише через 40 років двигун і трансмісію знайшли і під час реставрації встановили на автомобіль.

[ + – ] Компресорна 3,3-літрова вісімка розвиває 200 к. с. Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар оснащений 3,3-літровою рядною вісімкою з механічним компресором потужністю 200 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Він важить трохи більше за тонну, а тому може розвинути 200 км/год.

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