Машини за ціною літаків: ТОП-10 найдорожчих авто всіх часів та народів (фото)

Деякі раритетні автомобілі коштують десятки мільйонів доларів. Як правило, надзвичайно дорогими є рідкісні та унікальні ретро-авто.

Ексклюзивні суперкари в наші дні коштують мільйони доларів, проте вони не є найдорожчими автомобілями. Рідкісні старовинні моделі на аукціонах продають за дуже великі гроші — одна така машина може коштувати на рівні бізнес-джету чи розкішної яхти. Фокус вибрав найдорожчі автомобілі в історії.

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10. Duesenberg SSJ 1935 — 22 мільйони доларів

[ + – ] Duesenberg SSJ належав актору Гаррі Куперу Фото: Barrett-Jackson

Автомобілі Duesenberg були американською відповіддю Rolls-Royce, Bentley та Maybach. Їх купували королі, мільйонери та голлівудська богема. Duesenberg SSJ — полегшена заряджена версія моделі SJ з 6,9-літровою компресорною "вісімкою" на 400 к. с. Це було найшвидше авто 30-х — його максимальна швидкість становила 240 км/год.

Всього побудували лише два ексклюзивні кабріолети Duesenberg SSJ для акторів Кларка Ґейбла (зірки "Віднесених вітром") та Гаррі Купера. Саме авто Купера пішло з молотка за 22 мільйони доларів.

9. Aston Martin DBR1 1956 — 22,5 мільйона доларів

[ + – ] Цей Aston Martin DBR1 виграв 24-годинні перегони в Ле-Мані Фото: Aston Martin

Aston Martin DBR1 — найуспішніша перегонна модель марки. У 1959 році цей спорткар переміг у чемпіонаті світу GT, а Керрол Шелбі та Рой Сальвадорі виграли на ньому престижні 24-годинні перегони в Ле-Мані. Авто вагою 800 кг оснащене 254-сильною шісткою об'ємом 3,0 л.

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8. Ferrari 275 GTB 1964-1968 років — 27,5 мільйонів доларів

[ + – ] Ferrari 275 GTB/C Speciale Фото: Ferrari [ + – ] Ferrari 275 GTB/4 NART Spider Фото: Ferrari

Ferrari 275 GTB вважають останньою класичною моделлю італійської марки. Автомобіль поєднує елегантний дизайн від Pininfarina і високооборотний 300-сильний V12. Особливу цінність становлять спеціальні версії моделі. Так, перегонний Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 продали за 26,4 мільйона доларів, а рідкісний кабріолет Ferrari 275 GTB/4 NART Spider 1967 року — за $27,5 мільйонів.

7. Rolls-Royce Boat Tail — 28 мільйонів доларів

[ + – ] Перший Rolls-Royce Boat Tail побудували для Бейонсе та Jay Z Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail — єдине нове авто в цьому списку. Усього випустять лише три розкішні кабріолети і перше авто створили на замовлення Бейонсе та Jay Z. Серед особливостей авто — набір для пікніка в багажнику: він включає дорогий посуд, розкладні стільці та парасольку від сонця.

6. Mercedes-Benz W196 1954 року — 29,6 мільйона доларів

[ + – ] Mercedes-Benz W196 продали не відреставрованим Фото: Mercedes-Benz

Відомий болід Формули-1 продали з аукціону не відреставрованим. Саме за його кермом знаменитий перегонник Хуан-Мануель Фанхіо виграв двоє перегонів, що дозволило йому стати чемпіоном світу. До того ж це одне з перших авто з безпосереднім упорскуванням палива — завдяки цій технології 2,5-літровий двигун розвиває 290 к. с.

5. Ferrari 335 S 1957 року — 35,7 мільйона доларів

[ + – ] Ferrari 335 S посів друге місце у знаменитій гонці Mile Miglia Фото: Ferrari

Гоночні Ferrari традиційно недешеві, особливо якщо вони досягли успіхів. Цей Ferrari 335 S посів друге місце у легендарній гонці Mile Miglia 1957 року. Спорткар оснащений 4,0-літровим 390-сильним V12 і може розвинути 290 км/год.

4. Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 — 40 мільйонів доларів

[ + – ] Bugatti Type 57 SC Atlantic — один з найекстравагантніших авто в історії Фото: carscoops.com

Bugatti Type 57 SC Atlantic — автомобільна ікона стилю. Для 30-х років його дизайн вважався дуже авангардним, та й зараз авто вражає. Усього випустили лише чотири Atlantic, три з яких дійшли до наших днів. Один із них і продали за $40 мільйонів. Кузов купе виконаний з легкого магнію, тому 200-сильної вісімки достатньо, щоб розвинути 210 км/год.

3. Ferrari 250 GTO 1962 року — 70 мільйонів доларів

[ + – ] Ferrari 250 GTO тричі виграв чемпіонат світу Фото: Newton

Ferrari 250 GTO — непереможна гоночна модель 60-х, завдяки якій італійці три роки поспіль вигравали чемпіонат світу. Загалом випустили 36 цих 300-сильних спорткарів, і вони постійно б'ють рекорди на аукціонах. У 2018 році один Ferrari 250 GTO продали за 48 мільйонів доларів, а інший за 70 мільйонів.

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2. Rolls-Royce Silver Ghost 1906 — 75 мільйонів доларів

[ + – ] Rolls-Royce Silver Ghost допоміг британській марці стати на ноги Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Ghost створювався як найкращий автомобіль у світі. Саме завдяки цій моделі Rolls-Royce увійшов до еліти світового автопрому. Свою назву Silver Ghost ("Срібна примара") авто отримало за сріблястий колір кузова і практично безшумну роботу двигуна. Саме це авто за $75 мільйонів показало зразкову для свого часу надійність — проїхало 24 000 км без жодної поломки.

1. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 року — 142 мільйони доларів

[ + – ] Mercedes-Benz 300 SLR розганяється до 290 км/год. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR продали за рекордну ціну цієї весни. Обтічне купе готували до гонок, але воно так і не взяло в них участь. Спорткар оснащений 3,0-літровою 310-сильною вісімкою з безпосереднім упорскуванням палива і може розвинути 290 км/год.

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