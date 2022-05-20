Розкіш за $28 млн: Rolls-Royce показав найдорожче авто сучасності (фото)

Rolls-Royce Boat Tail створений за індивідуальним замовленням. В обробці його салону використані дерево та перли, а в багажнику захований набір дорогого посуду.

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Опубліковано фото нового Rolls-Royce Boat Tail. Ексклюзивний кабріолет презентують завтра під час ретро-шоу в містечку Вілла д'Есте на березі італійського озера Комо. Він коштує 28 мільйонів доларів і є найдорожчим новим авто у світі. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті британської марки.

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[ + – ] Кришка багажника оброблена горіховим деревом Фото: Rolls-Royce

Це другий у серії із трьох Rolls-Royce Boat Tail. Оскільки автомобілі створюються на індивідуальне замовлення, то дещо відрізняються одне від одного. Власника цього кабріолету тримають у таємниці, але відомо, що перший Boat Tail створили для Бейонсе і Jay Z.

[ + – ] У комплекті з авто йдуть стільці для пікніка та парасолька від сонця Фото: Rolls-Royce

Новий Rolls-Royce Boat Tail відрізняється особливим перламутровим забарвленням із капотом коньячного кольору та кавовим тканинним дахом. Салон і кришка багажника оздоблені горіховим деревом та імітують палубу корабля. Узагалі, назва моделі перекладається як "корми човна" і її позиціонують, як свого роду сухопутну яхту.

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Інтер'єр авто прикрашає дорогий швейцарський годинник, а кнопки інкрустовані перлами. У багажнику ховаються холодильник для шампанського, а також набір для пікніка з порцеляновими тарілками та позолоченими столовими приладами. Також передбачені спеціальні розкладні стільці для пікніка та парасолька від сонця.

[ + – ] Кабріолет побудований на базі Rolls-Royce Phantom Фото: Rolls-Royce

Технічна "начинка" — не така ексклюзивна. Кабріолет Rolls-Royce Boat Tail побудований на базі седана Phantom та оснащений стандартним 6,75-літровим V12 потужністю 571 к. с.

[ + – ] Салон прикрашає дорогий годинник Фото: Rolls-Royce [ + – ] У багажнику упаковано набір посуду Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Boat Tail — саме найдорожчий новий автомобіль, але серед ретро-авто є і набагато дорожчі машини. Так, днями спорткар Mercedes-Benz 1955 встановив рекорд — пішов із молотка за $142 мільйони.

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