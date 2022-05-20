У стилі Джеймса Бонда: улюблене авто Шона Коннері піде з молотка (фото)

Шон Коннері полюбив Aston Martin DB5 ще в 60-х роках на зйомках фільму про Джеймса Бонда, але купив спорткар лише незадовго до смерті. Автомобіль пройшов повну реставрацію.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Швейцарії на аукціон виставили Aston Martin DB5 1964, що належав Шону Коннері. За нього планують отримати від 1,4 до 1,8 мільйона доларів. Про це повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Aston Martin DB5 відреставровано та перефарбовано в сріблястий колір Фото: CNN

Aston Martin DB5 — найвідоміше авто Джеймса Бонда, і саме Шон Коннері зробив його відомим. Спеціально для фільмів про агента 007 автомобіль оснастили кулеметами, висувними таранами, бронещитом і навіть кріслом-катапультою.

Уперше Коннері сів за кермо цього спорткара на зйомках кінокартини "Голдфінгер" у 1964 році, а через рік машина і актор знову зустрілися під час зйомок наступної серії Бондіани, названої "Кульова блискавка".

[ + – ] Шон Коннері закохався в автомобіль ще на зйомках кіно про агента 007 Фото: Getty Images

Автомобіль дуже подобався Шону Коннері, і актор не раз хвалив його в розмовах із сином. Однак купити Aston Martin DB5 він наважився лише у віці 88 років — за два роки до смерті.

Для зірки підібрали відреставрований DB5 в ідеальному стані. Коннері тільки перефарбував його в сріблястий колір, як у Джеймса Бонда.

[ + – ] Шон Коннері й Aston Martin DB5 разом знімалися у фільмах "Голдфінгер" і "Кульова блискавка" Фото: The Times

Через похилий вік і епідемію коронавірусу, що почалася, актор практично не їздив на Aston Martin. Велику частину часу машина стояла в гаражі будинку Коннері у Швейцарії. На своєму робочому столі в кабінеті Шон Коннері поставив її фото.

Купе оснащено 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 282 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 8 с і розвиває 230 км/год.

Важливо

Ford поверне у виробництво улюблений автомобіль Мерилін Монро

Частина коштів, отриманих від продажу авто, піде в благодійний фонд сім'ї Коннері. Покупцеві дасть урок екстремального водіння друг Шона Коннері — триразовий чемпіон Формули-1 Джекі Стюарт.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий автомобіль в історії. Вінтажний спорткар Mercedes-Benz продали з аукціону за 142 мільйони доларів.