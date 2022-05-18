Ford поверне у виробництво улюблений автомобіль Мерилін Монро

Ford Thunderbird не випускають із 2005 року. Нова модель буде чотиримісним туристичним купе вартістю до 100 тисяч доларів.

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Ford готуються відродити легендарну модель Thunderbird. Знамените купе повернеться на ринок після 17-річної відсутності. Про це повідомляє сайт Ford Authority.

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[ + – ] Останній Ford Thunderbird випустили у 2005 році Фото: Ford

Ще в січні концерн Ford продовжив дію прав на торгову марку Thunderbird. Поки подробиць про нову модель небагато — відомо лише, що це буде чотиримісне туристичне купе преміумкласу із заднім приводом та спереду двигуном V8. У лінійці марки модель займе нішу між Ford Mustang та GT.

До рішення воскресити Ford Thunderbird керівництво концерну підштовхнуло успіх нового Chevrolet Corvette — спорткар зараз має дуже мало конкурентів і на нього припадає 63% продажів у сегменті купе вартістю до 100 тисяч доларів.

[ + – ] Саме на Ford Thunderbird їздила Мерилін Монро Фото: Vanity Fair

Власне, перший Ford Thunderbird 1955 року і з'явився, як відповідь Chevrolet Corvette. Втім, він завжди був комфортнішим та розкішнішим, а тому його цінували серед американської еліти та богеми.

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Зокрема, саме на Thunderbird свого часу їздили Джон Кеннеді та Мерилін Монро. У 2018 році автомобіль акторки продали з аукціону за 490 тисяч доларів.

[ + – ] Ford Thunderbird Мерилін Монро пішов з молотка за $490 тисяч Фото: Sotheby’s

Ford Thunderbird випускали до 2005 року і лише побачили світ 11 поколінь моделі. Зараз ранні екземпляри Thunderbird дуже цінують колекціонери й справді стали культовими авто.

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