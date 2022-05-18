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Ford поверне у виробництво улюблений автомобіль Мерилін Монро

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Ford Thunderbird 1955, Ford Thunderbird, новий Ford Thunderbird, Ford Thunderbird 2005, авто Мерилін Монро
Фото: Ford | Перший Ford Thunderbird створили у 1955 році, як конкурента Chevrolet Corvette

Ford Thunderbird не випускають із 2005 року. Нова модель буде чотиримісним туристичним купе вартістю до 100 тисяч доларів.

Ford готуються відродити легендарну модель Thunderbird. Знамените купе повернеться на ринок після 17-річної відсутності. Про це повідомляє сайт Ford Authority.

Ford Thunderbird 1955, Ford Thunderbird, новий Ford Thunderbird, Ford Thunderbird 2005, авто Мерилін Монро
Останній Ford Thunderbird випустили у 2005 році
Фото: Ford

Ще в січні концерн Ford продовжив дію прав на торгову марку Thunderbird. Поки подробиць про нову модель небагато — відомо лише, що це буде чотиримісне туристичне купе преміумкласу із заднім приводом та спереду двигуном V8. У лінійці марки модель займе нішу між Ford Mustang та GT.

До рішення воскресити Ford Thunderbird керівництво концерну підштовхнуло успіх нового Chevrolet Corvette — спорткар зараз має дуже мало конкурентів і на нього припадає 63% продажів у сегменті купе вартістю до 100 тисяч доларів.

Ford Thunderbird 1955, Ford Thunderbird, новий Ford Thunderbird, Ford Thunderbird 2005, авто Мерилін Монро
Саме на Ford Thunderbird їздила Мерилін Монро
Фото: Vanity Fair

Власне, перший Ford Thunderbird 1955 року і з'явився, як відповідь Chevrolet Corvette. Втім, він завжди був комфортнішим та розкішнішим, а тому його цінували серед американської еліти та богеми.

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Зокрема, саме на Thunderbird свого часу їздили Джон Кеннеді та Мерилін Монро. У 2018 році автомобіль акторки продали з аукціону за 490 тисяч доларів.

Ford Thunderbird 1955, Ford Thunderbird, новий Ford Thunderbird, Ford Thunderbird 2005, авто Мерилін Монро
Ford Thunderbird Мерилін Монро пішов з молотка за $490 тисяч
Фото: Sotheby’s

Ford Thunderbird випускали до 2005 року і лише побачили світ 11 поколінь моделі. Зараз ранні екземпляри Thunderbird дуже цінують колекціонери й справді стали культовими авто.

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