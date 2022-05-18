Ford вернет в производство любимый автомобиль Мэрилин Монро

Ford Thunderbird не выпускают с 2005 года. Новая модель будет четырехместным туристическим купе стоимостью до 100 тысяч долларов.

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В Ford готовятся возродить легендарную модель Thunderbird. Знаменитое купе вернется на рынок после 17-летнего отсутствия. Об этом сообщает сайт Ford Authority.

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[ + – ] Последний Ford Thunderbird выпустили в 2005 году Фото: Ford

Еще в январе концерн Ford продлил действие прав на торговую марку Thunderbird. Пока подробностей о новой модели немного – известно лишь, что это будет четырехместное туристическое купе премиум-класса с задним приводом и расположенным спереди двигателем V8. В линейке марки модель займет нишу между Ford Mustang и GT.

К решению воскресить Ford Thunderbird руководство концерна подтолкнул успех нового Chevrolet Corvette – спорткар сейчас имеет очень мало конкурентов и на него приходится 63% продаж в сегменте купе стоимостью до 100 тысяч долларов.

[ + – ] Именно на Ford Thunderbird ездила Мэрилин Монро Фото: Vanity Fair

Собственно, и самый первый Ford Thunderbird 1955 года и появился, как ответ Chevrolet Corvette. Впрочем, он всегда был более комфортабельным и роскошным, а потому ценился среди американской элиты и богемы.

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В частности, именно на Thunderbird в свое время ездили Джон Кеннеди и Мэрилин Монро. В 2018 году автомобиль актрисы продали с аукциона за 490 тысяч долларов.

[ + – ] Ford Thunderbird Мэрилин Монро ушел с молотка за $490 тысяч Фото: Sotheby’s

Ford Thunderbird выпускали до 2005 года и всего увидели мир 11 поколений модели. Сейчас ранние экземпляры Thunderbird очень ценятся коллекционерами и действительно стали культовыми авто.

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