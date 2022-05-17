Британцы готовят недорогого конкурента Nissan Leaf: его запас хода — 400 км (фото)
Электрический хэтчбек MG CyberE создают специально для европейского рынка. Модель предложат в двух версиях — с передним и полным приводом.
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В интернет попали патентные изображения и шпионские фото городского электромобиля MG CyberE. Новую модель британского бренда представят до конца нынешнего года и она поступит в продажу в Европе по цене примерно от 25 тысяч евро. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый MG CyberE – электрический хэтчбек С-класса, созданный совместно британскими и китайскими инженерами компании. Его производство наладят на новом предприятии концерна SAIC (он сейчас владеет MG) в китайском городе Нинде. Тестируют модель на европейских дорогах, ведь именно рынок ЕС станет для нее ключевым. Основными соперниками модели станут популярные Nissan Leaf и Volkswagen ID.3.Важно
Судя по изображениям, электромобиль MG CyberE отличается рубленным дизайном с раскосыми фарами и заостренным "носом". Хэтчбек построен на полностью новой платформе, поддерживающей установку интернета 5G и автопилота третьего уровня.
Силовую установку MG CyberE 2022 позаимствуют у флагманского электрокроссовера Marvel R. Это значит, что у него будут переднеприводная 180-сильная и полноприводная 288-сильная версии. Обе они получат аккумуляторную батарею емкостью 70 кВт∙ч и смогут проехать свыше 400 км без подзарядки.
Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый электромобиль в Европе. Он стоит всего 6250 евро.