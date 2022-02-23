Новый Nissan Leaf 2022 официально представлен: что изменилось в электромобиле

Электромобиль Nissan Leaf обновили. Хэтчбек немного изменился внешне и внутри.

Опубликованы официальные фото Nissan Leaf 2022. Электрический хэтчбек прошел небольшое обновление и поступит в продажу в Европе с марта. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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[ + – ] Палитра цветов модели расширена Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf претерпел незначительные внешние изменения. В частности, электромобилю предлагают легкосплавные диски нового дизайна диаметром 16 и 17 дюймов, а также расширена палитра цветов. Кроме того, на Leaf теперь красуется обновленный логотип Nissan.

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В салоне Nissan Leaf 2022 предложены новые варианты отделки. Мобильное приложение NissanConnect позволяет дистанционно включать климат-контроль с помощью смартфона и прогревать или охлаждать автомобиль. Среди опций есть система полуавтономного вождения ProPilot.

Электромобиль Nissan Leaf, как и прежде, доступен в двух версиях. Начальный вариант оснащен 150-сильным мотором и батареей на 40 кВт∙ч. Именно такая модификация доступна в Украине.

Фото: Nissan

Nissan Leaf e+ получил мотор мощностью 218 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 62 кВт∙ч. Его запас хода больше – 385 км против 270 км в базовой версии.

Цена Nissan Leaf 2022 не разглашается, но наверняка она мало изменилась, учитывая незначительный характер изменений. То есть, электрокар Nissan в Европе будет стоить примерно от 30 тыс. евро.

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