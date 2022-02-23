Новий Nissan Leaf 2022 офіційно представили: що змінилося в електромобілі

Електромобіль Nissan Leaf відновили. Хетчбек трохи змінився зовні та всередині.

Опублікували офіційні фото Nissan Leaf 2022. Електричний хетчбек пройшов невелике оновлення та надійде в продаж у Європі з березня. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] Палітра кольорів моделі розширена Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf зазнав незначних зовнішніх змін. Зокрема, електромобілю пропонують легкосплавні диски нового дизайну діаметром 16 та 17 дюймів, а також розширили палітру кольорів. Крім того, на Leaf тепер красується оновлений логотип Nissan.

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У салоні Nissan Leaf 2022 запропонували нові варіанти дизайну. Мобільний додаток NissanConnect дозволяє дистанційно вмикати клімат-контроль за допомогою смартфона та прогрівати чи охолоджувати автомобіль. Серед опцій є система напівавтономного керування ProPilot.

Електромобіль Nissan Leaf, як і раніше, доступний у двох версіях. Початковий варіант оснастили 150-сильним мотором та батареєю на 40 кВт-год. Саме така модифікація доступна в Україні.

Фото: Nissan

Nissan Leaf e+ отримав двигун потужністю 218 к. с. та акумуляторну батарею місткістю 62 кВт-год. Його запас ходу більший – 385 км проти 270 км у базовій версії.

Ціну Nissan Leaf 2022 не розголошують, але, напевно, вона мало змінилася, враховуючи незначний характер змін. Тобто електрокар Nissan в Європі коштуватиме приблизно від 30 тис. євро.

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