Mazda запустила в производство стильный кроссовер для активного отдыха: фото и подробности

Mazda CX-50 предлагают исключительно с 2,5-литровыми моторами и полным приводом. По размерам кроссовер сопоставим с моделью СХ-5.

В США стартовало производство Mazda CX-50. Кроссовер будут продавать по цене от 28 тыс. долларов и он станет альтернативой Mazda CX-5. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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Новая Mazda CX-50 – кроссовер для любителей активного отдыха на природе. По размерам автомобиль сопоставим с CX-5, но выглядит выразительнее благодаря раздутым крыльям и пластиковому внедорожному обвесу.

[ + – ] Кроссовер предлагают только с полным приводом Фото: Mazda

Комплектация Mazda CX-50 2022

В салоне руль и часть переключателей позаимствованы у младшей Mazda CX-30. Базовая версия получила диодные фары, 17-дюймовые диски, 8,8-дюймовый дисплей, а также набор систем активной безопасности.

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Топовый вариант Premium Plus ($36 400) добавляет кожаный салон двухзонный климат-контролем, электроприводы сидений и двери багажника, вентиляцию кресел, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, камеры кругового обзора и акустику Bose с 12 динамиками.

[ + – ] Часть деталей салона позаимствованы у Mazda CX-30 Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-50 2022

Кроссовер Mazda CX-50 2022 получит 2,5-литровые моторы – атмосферный 190-сильный и турбированный на 260 л. с. Все версии оснастят 6-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с режимами для разных типов бездорожья.

Mazda CX-50 – первая модель в новом семействе кроссоверов. А уже в марте дебютирует второй представитель этой линейки – новая Mazda CX-60.

Также Фокус рассказывал о новом поколении Honda CR-V. Кроссовер должны представить уже в нынешнем году.