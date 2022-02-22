Ford представил яркий и мощный пикап для экстремальных условий (видео)
Ford Ranger Raptor впервые получил бензиновый двигатель и стал мощнее.
Линейку Ford Ranger 2022 пополнил топовый экстремальный вариант Raptor. Заряженный пикап поступит в продажу с августа. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Новый Ford Ranger Raptor впервые доступен в бензиновом исполнении. Его 3,0-литровый турбомотор V6 EcoBoost знаком по Ford Bronco Raptor, но дефорсирован: развивает 288 л. с. и обладает крутящим моментом в 491 Н∙м. Дизельная версия останется в предложении, но будет представлена позже и очевидно также получит 3,0-литровый двигатель.
Мощный пикап Ford получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и постоянный полный привод с понижающей передачей. Предусмотрены 7 режимов для езды по разных типах дорожного покрытия и внедорожный круиз-контроль Trail Control. Подвеску усилили для бездорожья и сделали ее более длинноходой.Важно
Узнать новый Ford Ranger Raptor можно по особой решетке радиатора, усиленным бамперам, расширителям арок и 17-дюймовым дискам с внедорожной резиной.
Кожаную отделку салона разбавляют ярко-оранжевые вставки. Пикап оснащен виртуальной панелью прибора и большим сенсорным дисплеем портретного формата. Стандартными являются матричные фары и акустика Bang&Olufsen с 10 динамиками.
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