Ford представил яркий и мощный пикап для экстремальных условий (видео)

Ford Ranger Raptor впервые получил бензиновый двигатель и стал мощнее.

Линейку Ford Ranger 2022 пополнил топовый экстремальный вариант Raptor. Заряженный пикап поступит в продажу с августа. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Пикап оснащен 17-дюймовой внедорожной резиной Фото: Ford

Новый Ford Ranger Raptor впервые доступен в бензиновом исполнении. Его 3,0-литровый турбомотор V6 EcoBoost знаком по Ford Bronco Raptor, но дефорсирован: развивает 288 л. с. и обладает крутящим моментом в 491 Н∙м. Дизельная версия останется в предложении, но будет представлена позже и очевидно также получит 3,0-литровый двигатель.

[ + – ] Ford Ranger Raptor оснастили 288-сильным турбомотором Фото: Ford

Мощный пикап Ford получил 10-ступенчатую автоматическую КПП и постоянный полный привод с понижающей передачей. Предусмотрены 7 режимов для езды по разных типах дорожного покрытия и внедорожный круиз-контроль Trail Control. Подвеску усилили для бездорожья и сделали ее более длинноходой.

Важно

Самый экстремальный Гелендваген показали на шпионских фото

Узнать новый Ford Ranger Raptor можно по особой решетке радиатора, усиленным бамперам, расширителям арок и 17-дюймовым дискам с внедорожной резиной.

[ + – ] Отделку салона разбавляют ярко-оранжевые вставки Фото: Ford

Кожаную отделку салона разбавляют ярко-оранжевые вставки. Пикап оснащен виртуальной панелью прибора и большим сенсорным дисплеем портретного формата. Стандартными являются матричные фары и акустика Bang&Olufsen с 10 динамиками.

[ + – ] Заряженный пикап нацелен на бездорожье

Ранее Фокус сообщал, что новый Lexus LX раскуплен на четыре года вперед. Спрос на внедорожник превысил все ожидания.