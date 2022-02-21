Спрос взлетел до небес: за новым внедорожником Lexus выстроилась очередь на 4 года

Lexus LX пошел по стопам Toyota Land Cruiser, за которым также немалые очереди. Сборочное предприятие не справляется с высоким спросом.

Новый Lexus LX только недавно дебютировал, а за ним уже выстроились громадные очереди. Желающим приобрести внедорожник придется подождать до 4 лет. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Самые большие очереди за внедорожником - на родине в Японии Фото: Lexus

Спрос на Lexus LX 2022 превзошел все ожидания. Таким образом, повторил успех родственного Toyota Land Cruiser 300, которого также придется ждать по нескольку лет. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что две модели собирают на одном предприятии и оно не справляется с нагрузкой.

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К тому же, свою роль сыграл и дефицит микрочипов – он не позволяет нарастить выпуск Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Интересная деталь: самые большие очереди на обе модели – на родине, в Японии.

Lexus LX – не единственная модель марки, за которой образовалась очередь. Так, кроссовер Lexus NX придется ждать год, а Lexus RX и LS – до 5 месяцев.

[ + – ] Сборочное предприятие не справляется со спросом на Lexus LX Фото: Lexus

Напомним, Lexus LX 2022 построен на новой платформе и предложен в версиях на 4 и 7 мест. Внедорожник доступен с 3,5-литровым 415-сильным V6 твин-турбо и 3,3-литровым 299-сильным турбодизелем. Обе версии получили 10-ступенчатую АКПП и полный привод с понижающей передачей. Цена модели в Украине – от 3,28 млн. гривен.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus рассекретил два электромобиля. Их запас хода – до 700 км.