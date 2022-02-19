Новый Logan 2022 с ГБО разогнали до максимальной скорости на трассе (видео)

Logan без особых проблем разогнался до предела. Седан оснащен 1,0-литровым 100-сильным турбомотором.

Dacia Logan 2022 испытали на пределе. Бюджетный седан решили разогнать до максимальной скорости. Видео заезда опубликовано на Youtube-канале MM Automotive.

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Тест-драйв Logan 2022 провели на автомагистрали в Чехии. Проверить решили седан в топовой версии с 1,0-литровым трехцилиндровым 100-сильным турбомотором, способным работать на бензине и сжиженном газе, и 6-ступенчатой механической КПП.

По паспорту такой Dacia Logan с заводским ГБО способен разогнаться до 186 км/ч. Спринт до 100 км/ч занимает 11,6 с.

[ + – ] После 140-150 км/ч динамика несколько ухудшается

Во время теста на трассе седан практически достиг предела – развил 184 км/ч. В принципе, это оказалось несложно, хотя после 140-150 км/ч динамика существенно ухудшается.

Новый Logan третьего поколения выпускается на предприятии в Румынии с конца 2020 года. Седан построен на современной платформе CMF-B, которую также используют Renault Clio и Captur.

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Модель также доступна с 1,0-литровыми двигателями мощностью 65 и 90 л. с., а вот дизельные версии модели больше не предлагают. На смену универсалу Logan MCV пришел семиместный кроссовер Dacia Jogger.

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