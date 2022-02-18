Какими новыми авто 2022 года больше всего довольны владельцы – исследование

Эксперты опросили владельцев авто, а также взяли во внимание результаты тест-драйвов и краш-тестов. В нынешнем году лидер рейтинга поменялся.

Американская потребительская организация Consumer Reports представила свой традиционный ежегодный рейтинг новых автомобилей. Эксперты определили, какими авто больше всего удовлетворены владельцы после покупки. Результаты опубликовали на сайте организации.

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При составлении рейтинга учитывались, в первую очередь, отзывы владельцев (в Consumer Reports регулярно проводят опросы автомобилистов). Кроме того, берутся во внимание результаты тест-драйвов и уровень безопасности авто. Всего в рейтинг попали 32 бренда.

[ + – ] В рейтинг попали 32 автомобильных бренда

В 2022 году на первое место вышла марка Subaru – она набрала 81 балл из 100 возможных и потеснила на вторую позицию прошлогоднего лидера Mazda (78 баллов).

Третьим стал бренд BMW, также набравший 78 баллов. В конце рейтинга – Jeep (45 баллов), GMC (48) и Mitsubishi (49).

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Кроме того, в Consumer Reports отметили отдельные модели разных классов, которыми больше всего довольны владельцы:

Kia Telluride – большой восьмиместный кроссовер собрал высокие оценки во всех категориях;

– большой восьмиместный кроссовер собрал высокие оценки во всех категориях; Honda Ridgeline – пикап с несущим кузовом, подходящий для повседневного семейного использования;

– пикап с несущим кузовом, подходящий для повседневного семейного использования; Lexus RX – премиальный кроссовер с высоким уровнем комфорта, динамики, безопасности и надежности;

– премиальный кроссовер с высоким уровнем комфорта, динамики, безопасности и надежности; Subaru Forester – просторный, экономичный кроссовер с высоким уровнем безопасности и надежности. Модель уже девятый год подряд попадает в ТОП от Consumer Reports;

– просторный, экономичный кроссовер с высоким уровнем безопасности и надежности. Модель уже девятый год подряд попадает в ТОП от Consumer Reports; Toyota Prius – модель, которая рекордные 19 лет в ТОП рейтинга Consumer Reports. У нее образцовая экономичность.

– модель, которая рекордные 19 лет в ТОП рейтинга Consumer Reports. У нее образцовая экономичность. Ford Mustang Mach-E – электрокроссовер с хорошей динамикой, увлекательной управляемостью и комфортабельной ездой;

– электрокроссовер с хорошей динамикой, увлекательной управляемостью и комфортабельной ездой; Honda Accord – просторный семейный седан с комфортабельной подвеской и хорошим запасом мощности;

– просторный семейный седан с комфортабельной подвеской и хорошим запасом мощности; Nissan Sentra – качественная бюджетная модель с богатой комплектацией, включающей набор систем безопасности;

– качественная бюджетная модель с богатой комплектацией, включающей набор систем безопасности; Nissan Qashqai/Rogue Sport – один из лучших компактных кроссоверов с высоким уровнем надежности и безопасности;

– один из лучших компактных кроссоверов с высоким уровнем надежности и безопасности; Toyota RAV4 Plug-In – подзаряжаемый гибрид RAV4, сохраняющий все традиционные достоинства модели, но при этом гораздо более мощный и экономичный.

Ранее Фокус рассказывал о рейтинге самых надежных авто современности. Его опубликовало известное агентство J.D. Power.