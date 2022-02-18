В Атлантике загорелся корабль с эксклюзивными Porsche и Bugatti на борту (видео)

Экипаж судна спасли, однако дорогие автомобили рискуют оказаться на дне океана. Среди них — эксклюзивные суперкары.

В Атлантическом океане терпит бедствие судно Felicity Ace. Оно перевозит около 4000 автомобилей из Европы в Америку, причем значительная их часть – дорогие спортивные модели. Об этом сообщает CNN.

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Автовоз Felicity Ace вышел из немецкого порта Эмден 10 февраля. Судно следовало в порт Девисвилл в американском штате Род-Айленд. Известно, что на его борту – недешевые автомобили концерна Volkswagen – Audi, Porsche, Lamborghini и даже Bugatti.

[ + – ] Корабль вез около 4000 машин из Германии в США Фото: cnn.com

Сигнал бедствия Felicity Ace подал, пребывая в 90 милях на юго-запад от португальских Азорских островов. Из-за пожара в трюме судно потеряло управление и все 22 члена экипажа покинули его. Их позже подобрали греческий танкер и береговая охрана Португалии.

Охваченный пожаром автовоз продолжает дрейфовать в Атлантическом океане и за ним следит португальский патрульный катер. Владелец судна планирует отбуксировать его к ближайшему порту.

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В Volkswagen Group подтвердили, что на Felicity Ace находятся автомобили концерна, но не назвали точное их количество и не знают их состояние. По предварительным подсчетам, около 1100 машин – Porsche. Среди них и родстер Porsche 718 Boxster, заказанный известным американским журналистом и блогером Мэттом Фара.

[ + – ] Видео: Экипаж покинул горящее судно Felicity Ace и был спасен

Автовоз Felicity Ace построен в 2005 году. Судно длиной 200 м имеет водоизмещение в 17 000 тонн.

Ранее Фокус сообщал, что в музее выставили самый старый Porsche. Это электромобиль 1898 года.