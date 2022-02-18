В Атлантике загорелся корабль с эксклюзивными Porsche и Bugatti на борту (видео)
Экипаж судна спасли, однако дорогие автомобили рискуют оказаться на дне океана. Среди них — эксклюзивные суперкары.
В Атлантическом океане терпит бедствие судно Felicity Ace. Оно перевозит около 4000 автомобилей из Европы в Америку, причем значительная их часть – дорогие спортивные модели. Об этом сообщает CNN.
Автовоз Felicity Ace вышел из немецкого порта Эмден 10 февраля. Судно следовало в порт Девисвилл в американском штате Род-Айленд. Известно, что на его борту – недешевые автомобили концерна Volkswagen – Audi, Porsche, Lamborghini и даже Bugatti.
Сигнал бедствия Felicity Ace подал, пребывая в 90 милях на юго-запад от португальских Азорских островов. Из-за пожара в трюме судно потеряло управление и все 22 члена экипажа покинули его. Их позже подобрали греческий танкер и береговая охрана Португалии.
Охваченный пожаром автовоз продолжает дрейфовать в Атлантическом океане и за ним следит португальский патрульный катер. Владелец судна планирует отбуксировать его к ближайшему порту.Важно
В Volkswagen Group подтвердили, что на Felicity Ace находятся автомобили концерна, но не назвали точное их количество и не знают их состояние. По предварительным подсчетам, около 1100 машин – Porsche. Среди них и родстер Porsche 718 Boxster, заказанный известным американским журналистом и блогером Мэттом Фара.
Автовоз Felicity Ace построен в 2005 году. Судно длиной 200 м имеет водоизмещение в 17 000 тонн.
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