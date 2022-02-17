Самый старый Porsche продемонстрировали публике: это 124-летний электромобиль (видео)

Egger-Lohner C.2 Phaeton имеет нестандартную компоновку с передним приводом и расположенным у задних колес мотором.

В музее Porsche в Штутгарте выставили раритетный Egger-Lohner C.2 Phaeton. Это старейший сохранившийся автомобиль, созданный Фердинандом Порше. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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Egger-Lohner C.2 Phaeton выпустили в 1898 году и это был электромобиль. В те времена Фердинанд Порше активно создавал электрокары и гибриды для компании Lohner, а также изобрел первое в мире мотор-колесо.

[ + – ] Электрокар среднемоторный и переднеприводной Фото: Porsche

Порше сделал автомобиль среднемоторным. Его 3-сильный электромотор "Октагон" установлен перед задними колесами, но при этом привод – передний. Максимальная скорость составляет 35 км/ч.

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Первый электромобиль от Порше показали в Вене 26 июня 1898 года. В сентябре Фердинанд Порше принял на нем участие в соревнованиях в Германии и победил с существенным отрывом.

[ + – ] Электромобиль был утерян, но его нашли в 2014 году

С 1902 года об Egger-Lohner C.2 Phaeton не было ничего не слышно, пока в 2014 году его случайно не обнаружили в Австрии. Электрокар Porsche отреставрировали и теперь он демонстрируется в музее марки.

Специально для электромобиля создали стенд с трехмерной графикой и голографическими изображениями, также посетителям транслируется короткий фильм об авто. Инсталляция создает иллюзию путешествия во времени.

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