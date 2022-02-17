Найстаріший Porsche продемонстрували публіці: це 124-річний електромобіль (відео)

Egger-Lohner C.2 Phaeton має нестандартне компонування з переднім приводом і розташованим біля задніх коліс двигуном.

У музеї Porsche у Штутгарті виставили раритетний Egger-Lohner C.2 Phaeton. Це найстаріший автомобіль, створений Фердинандом Порше. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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Egger-Lohner C.2 Phaeton випустили у 1898 році, і це був електромобіль. У ті часи Фердинанд Порше активно створював електрокари та гібриди для компанії Lohner, а також винайшов перше у світі мотор-колесо.

[ + – ] Електрокар середньомоторний та передньопривідний Фото: Porsche

Порше зробив автомобіль середньомоторним. Його 3-сильний електромотор "Октагон" встановлений перед задніми колесами, але при цьому — передній. Максимальна швидкість становить 35 км/год.

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Перший електромобіль від Порше виявили у Відні 26 червня 1898 року. У вересні Фердинанд Порше взяв на ньому участь у змаганнях у Німеччині та переміг із суттєвим відривом.

[ + – ] Електромобіль був втрачений, але його знайшли у 2014 році

З 1902 року про Egger-Lohner C.2 Phaeton нічого не чути, поки у 2014 році його випадково не виявили в Австрії. Електрокар Porsche відреставрували і тепер він демонструється у музеї марки.

Спеціально для електромобіля створили стенд із тривимірною графікою та голографічними зображеннями, також відвідувачам транслюється короткий фільм про авто. Інсталяція створює ілюзію подорожі у часі.

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