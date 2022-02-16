Найбільш екстремальний Ґелендваґен показали на шпигунських фото

Mercedes-Benz G500 4x4² — версія моделі для найсуворіших умов. Кліренс позашляховика — 450 мм.

Новий Mercedes-Benz G500 4x4² зняли під час тестів. Екстремальна версія Ґелендваґена для важкого бездоріжжя проходить випробування за полярним колом у Швеції і буде представлена цього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Кліренс складає 450 мм Фото: Motor1.com

Дизайн Mercedes-Benz G500 4x42 перестав бути секретом, адже позашляховик практично не прикритий камуфляжною плівкою. Від стандартного Ґелендваґена його відрізняють розширювачі арок, позашляхові шини, а також додаткова оптика та багажник на даху.

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Крім того, Mercedes-Benz G500 4x4² зберіг свою візитну картку — портальні мости, завдяки яким кліренс складає цілих 450 мм (це дозволяє форсувати метрові броди). Звичайно ж, передбачені повний привід зі знижувальною передачею і блокування диференціалів.

[ + – ] Позашляховик оснащений 4,0-літровим турбованим V8 Фото: Motor1.com

Як і позашляховик попереднього покоління, автомобіль буде оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо. Характеристики Mercedes-Benz G500 4x4² невідомі, але в стандартному G500 цей двигун розвиває 422 к. с., а в зарядженому Mercedes-AMG G63 — 585 к. с. За попередніми даними, позашляховик отримає найпотужнішу версію турбомотора.

Раніше Фокус повідомляв, що кілька різних Mercedes-Benz G-Class стали героями короткометражного фільму. Знімали його в Україні.

Також ми писали, що за Ґелендваґенами вишикувалися черги і деяких версій доведеться чекати три роки.