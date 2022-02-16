Самый экстремальный Гелендваген показали на шпионских фото

Mercedes-Benz G500 4x4² — версия модели для самых суровых условий. Клиренс внедорожника — 450 мм.

Новый Mercedes-Benz G500 4x4² засняли во время тестов. Экстремальная версия Гелендвагена для тяжелого бездорожья проходит испытания за полярным кругом в Швеции и будет представлена в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Клиренс составляет 450 мм Фото: Motor1.com

Дизайн Mercedes-Benz G500 4x4² перестал быть секретом, ведь внедорожник практически не прикрыт камуфляжной пленкой. От стандартного Гелендвагена его отличают расширители арок, внедорожные шины, а также дополнительная оптика и багажник на крыше.

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Кроме того, Mercedes-Benz G500 4x4² сохранил свою визитную карточку – портальные мосты, благодаря которым клиренс составляет целых 450 мм (это позволяет форсировать метровые броды). Конечно же, предусмотрены полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов.

[ + – ] Внедорожник оснащен 4,0-литровым турбированным V8 Фото: Motor1.com

Как и внедорожник предыдущего поколения, автомобиль будет оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо. Характеристики Mercedes-Benz G500 4x4² неизвестны, но в стандартном G500 этот двигатель развивает 422 л. с., а в заряженном Mercedes-AMG G63 – 585 л. с. По предварительным данным, внедорожник получит именно более мощную версию турбомотора.

Ранее Фокус сообщал, что несколько разных Mercedes-Benz G-Class стали героями короткометражного фильма. Снимали его в Украине.

Также мы писали, что за Гелендвагенами выстроились очереди и некоторых версий придется ждать три года.