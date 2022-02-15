Китайці випустили оригінальний електромобіль за $20 тисяч із гітарою і караоке (відео)

BYD Yuan Plus — недорогий електричний кросовер із набором нестандартних функцій. Його запас ходу — до 510 км.

Новий BYD Yuan Plus надійшов у продаж у Китаї. Електричний кросовер вартістю 130-155 тис. юанів ($20 400–24 300) вийшов дуже нестандартним. Його відеоогляд зробили на YouTube-каналі Wheelsboy.

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[ + – ] Запас ходу кросовера — до 510 км. Фото: скриншот/youtube

Електрокар BYD Yuan Plus — невеликий кросовер із типовим для марки дизайном. Китайський електромобіль оснащений 204-сильним двигуном і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,3 с.

[ + – ] У салоні переважає музична тема Фото: скриншот/youtube

На вибір запропоновані акумуляторні батареї ємністю 50,1 та 60,5 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 430 км, у другому — 510 км.

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Електромобіль дивує нестандартним внутрішнім оздобленням. Салон BYD Yuan Plus створив колишній дизайнер інтер'єрів Mercedes-Benz Мікеле Доменіко Джау-Паганетті, і він дуже постарався. Усередині панує музична тема.

[ + – ] Дверні карти доповнені гітарними струнами Фото: скриншот/YouTube

Центральна панель дизайну імітує старі музичні автомати. Великий сенсорний дисплей, що розташований на ній, може повертатися і ставати вертикально.

[ + – ] BYD Yuan Plus отримав функцію караоке

Мало того, в мультимедійній системі є функція караоке, тобто можна співати за кермом — для цього в підлокітник вбудований мікрофон. А дверні карти імітують гітари: у них натягнуті струни, після доторку до яких лунає музика.

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