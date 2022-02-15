В Україні представлять просторий і місткий електромобіль Peugeot

Peugeot e-Rifter — електрична версія мінівену. Вона буде доступна у версіях на 5 і 7 місць, а об'єм її багажника — до 4 000 л.

Незабаром модельний ряд Peugeot в Україні розширить електричний мінівен e-Rifter. Старт його продажів заплановано на весну, повідомляють в українському представництві концерну Stellantis.

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[ + – ] Мінівен запропонують у двох варіантах за довжиною Фото: Stellantis

Новий Peugeot e-Rifter стане першим електрокаром бренду України. До того ж, мінівен буде поки що єдиним представником цього класу, офіційно представленим на українському ринку в електричному виконанні.

Електромотор Peugeot e-Rifter 2022 має три режими роботи:

Eco — 81 к. с. та 190 Н∙м;

Normal — 109 к. с. та 210 Н∙м;

Power — 136 к. с. та 260 Н∙м.

[ + – ] Стандартне обладнання враховує віртуальну панель приладів Фото: Stellantis

У режимі Power розгін до 100 км/год займає 11,7 секунд, а максимальна швидкість становить 130 км/год. Прискорення 80-120 км/год займає 9,4 с.

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Акумуляторна батарея ємністю 50 кВт∙год забезпечує запас ходу 280 км. У швидкому режимі можна зарядитись на 80% за 30 хвилин. Силова установка отримала систему рідинного охолодження, де тепло від батареї використовується для обігріву салону.

[ + – ] Запас ходу електрокара — 280 км. Фото: Stellantis

Мінівен доступний у двох варіантах за довжиною (4,4 та 4,75 м), причому подовжений варіант може бути семимісним. Об'єм багажника становить від 775 до 4 000 л. Електромобіль Peugeot e-Rifter також отримав віртуальну панель приладів і джойстик замість важеля КПП.

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