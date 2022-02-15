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Представлена найшвидша та найдорожча Skoda Fabia 2022

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Фото: Skoda | Skoda Fabia Monte Carlo впізнавана через чорні ґратки радіатора й обвіс

Skoda Fabia Monte Carlo може розігнатися до 225 км/год. Хетчбек виглядає яскравішим, а його комплектація розширена.

У Чехії презентовано нову Skoda Fabia Monte Carlo. Топова версія хетчбека надійде в продаж із травня та коштуватиме близько 25 тис. євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт Skoda.

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Ззаду з'явився дифузор
Фото: Skoda

Впізнати Skoda Fabia Monte Carlo можна через чорні ґратки радіатора, збільшений передній повітрозабірник і скромний аеродинамічний обвіс із заднім дифузором. Крім того, оптика тонована та передбачені спеціальні литі диски діаметром 17 або 18 дюймів. Обов'язковим є й двокольорове фарбування.

Нова Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Нова Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Оздоблення розбавляють яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон"
Фото: Skoda

В обробці салону з'явилися яскраво-червоні вставки та накладки "під карбон". Встановлено спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою. Оснащення включає віртуальну панель приладів і збільшений 8,0-дюймовий сенсорний дисплей (9,2-дюймовий – опція).

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Monte Carlo буде найпотужнішою версією Skoda Fabia 2022, адже з її 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

Нова Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Нова Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Хетчбек отримав спортивні сидіння
Фото: Skoda

Також із часом з'явиться 1,0-літровий 110-сильний турбомотор. Він буде доступний як із DSG, так і з 6-ступінчастою механічною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda повернула до життя унікальний спорткар 60-х. Він розганяється до 200 км/год.