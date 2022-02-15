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Представлена самая быстрая и самая дорогая Skoda Fabia 2022

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Новая Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Новая Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Фото: Skoda | Skoda Fabia Monte Carlo узнается по черной решетке радиатора и обвесу

Skoda Fabia Monte Carlo может разогнаться до 225 км/ч. Хэтчбек выглядит ярче, а его комплектация расширена.

В Чехии презентована новая Skoda Fabia Monte Carlo. Топовая версия хэтчбека поступит в продажу с мая и будет стоить около 25 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

Новая Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Новая Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Сзади появился диффузор
Фото: Skoda

Узнать Skoda Fabia Monte Carlo можно по черной решетке радиатора, увеличенным передним воздухозаборникам и скромному аэродинамическому обвесу с задним диффузором. Кроме того, оптика тонирована и предусмотрены особые литые диски диаметром 17 или 18 дюймов. Обязательной является и двухцветная окраска.

Новая Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Новая Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Отделку разбавляют ярко-красные вставки и накладки "под карбон"
Фото: Skoda

В отделке салона появились ярко-красные вставки и накладки "под карбон". Установлены спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Оснащение включает виртуальную панель приборов и увеличенный 8,0-дюймовый сенсорный дисплей (9,2-дюймовый – опция).

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Monte Carlo будет самой мощной версией Skoda Fabia 2022, ведь с ее 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Новая Skoda Fabia Monte Carlo, Skoda Fabia Monte Carlo, Новая Skoda Fabia, Skoda Fabia 2022
Хэтчбек получил спортивные сиденья
Фото: Skoda

Также со временем появится 1,0-литровый 110-сильный турбомотор. Он будет доступен как с DSG, так и с 6-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda вернула к жизни уникальный спорткар 60-х. Он разгоняется до 200 км/ч.