Представлена самая быстрая и самая дорогая Skoda Fabia 2022

Skoda Fabia Monte Carlo может разогнаться до 225 км/ч. Хэтчбек выглядит ярче, а его комплектация расширена.

В Чехии презентована новая Skoda Fabia Monte Carlo. Топовая версия хэтчбека поступит в продажу с мая и будет стоить около 25 тыс. евро. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Сзади появился диффузор Фото: Skoda

Узнать Skoda Fabia Monte Carlo можно по черной решетке радиатора, увеличенным передним воздухозаборникам и скромному аэродинамическому обвесу с задним диффузором. Кроме того, оптика тонирована и предусмотрены особые литые диски диаметром 17 или 18 дюймов. Обязательной является и двухцветная окраска.

[ + – ] Отделку разбавляют ярко-красные вставки и накладки "под карбон" Фото: Skoda

В отделке салона появились ярко-красные вставки и накладки "под карбон". Установлены спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Оснащение включает виртуальную панель приборов и увеличенный 8,0-дюймовый сенсорный дисплей (9,2-дюймовый – опция).

Важно

Электрический Mercedes Sprinter впервые засняли на дорогах

Monte Carlo будет самой мощной версией Skoda Fabia 2022, ведь с ее 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

[ + – ] Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Skoda

Также со временем появится 1,0-литровый 110-сильный турбомотор. Он будет доступен как с DSG, так и с 6-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda вернула к жизни уникальный спорткар 60-х. Он разгоняется до 200 км/ч.