Skoda вернула к жизни уникальный 62-летний спорткар (видео)

Skoda 1100 OHC Coupe – редкая гоночная модель 60-х. Таких купе существовало всего два.

Спортивную Skoda 1100 OHC Coupe 1960 года реконструировали по чертежам и фото. Раритетный автомобиль восстановили к 120-летию гоночного подразделения Skoda Motorsport. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.

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[ + – ] Автомобиль оснащен 1,1-литровым 92-сильным двигателем Фото: Skoda

Skoda 1100 OHC Coupe – компактная гоночная модель массой всего 555 кг. Купе оснащено скромным 1,1-литровым двигателем от Skoda 440 Spartak с увеличенной до 92 л. с. при 7700 об/мин мощностью. Максимальная скорость составляет около 200 км/ч.

[ + – ] Максимальная скорость составляет 200 км/ч Фото: Skoda

Всего выпустили только два Skoda 1100 OHC Coupe. В 1960-1962 годах они активно участвовали в гонках, а затем их продали частным лицам. Оба автомобиля со временем разбили в ДТП.

[ + – ] От оригинала остались шасси и двигатель, остальное пришлось восстанавливать с нуля Фото: Skoda

Тем не менее, шасси и двигатель одного из купе сохранились. Их отреставрировали, а вот алюминиевый кузов пришлось создавать с нуля. Для этого изучили оригинальную документацию на автомобиль и создали его 3D-модель.

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Реконструкцию проводили сотрудники музея Skoda и центра по разработке прототипов марки. При этом использовались оригинальные детали от классических Skoda 1200, Spartak и Popular. Теперь автомобиль займет место в экспозиции музея.

[ + – ] Видео Skoda 1100 OHC Coupe: спорткар станет новым экспонатом музея марки

Ранее Фокус сообщал, что подобную реконструкцию провели с Bugatti Type 57 Aerolithe. Этот один из самых ярких автомобилей 30-х уйдет с молотка по цене нового гиперкара.

А тем временем мастера построили впечатляющую копию настоящего гиперкара Bugatti Chiron. Автомобиль в деталях повторяет оригинал.

Также мы писали про то, что Skoda выпустила свою самую мощную и самую дорогую модель. Это электрический купе-кроссовер.