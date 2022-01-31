Сколько будет стоить проезд платными дорогами в Украине

Первый платный автобан проложат от Краковца на границе с Польшей до города Броды в Ровенской области. Технико-экономическое обоснование проекта уже выполнено.

Проезд по первой платной дороге будет стоить 2,6 гривны (8 евроцентов) за километр. Цену озвучил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.

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Он подтвердил, что первая платная дорога в Украине соединит пункт пропуска Краковец на границе с Польшей со Львовом и Бродами (Ровенская область). Это будет дорога первой категории длиной около 280 км.

[ + – ] Автобан соединит Краковец со Львовом и Бродами Фото: Regnum

Украинский автобан планируют начать строить уже в нынешнем году на условиях концессии. У него будет бесплатная альтернативная дорога, как того требует законодательство.

Андрей Ивко также сообщил, что технико-экономическое обоснование проекта выполнено компанией "Автомагистраль-Юг" за ее счет – в рамках меморандума с Укравтодором. А вот инвестор строительства еще не определен – его смогут выбрать только после принятия закона о концессиях.

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Ранее сообщалось, что перспективными направлениями для строительства платных дорог являются участки Киев-Белая Церковь и Львов-Стрый-Мукачево. Ключевым показателем является загруженность этих маршрутов транспортом.

Также Фокус сообщал, что за 2021 год в Украине отремонтировали рекордное количество дорог.