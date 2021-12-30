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Новый рекорд: сколько километров дорог Украины отремонтировали в 2021 году

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Фото: Укравтодор | В уходящем году привели порядок свыше 5000 км дорог

В 2021 году темпы дорожно строительства увеличились. Больше всего дорог отремонтировали в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

За 2021 год в рамках программы "Большое строительство" в Украине отремонтировали 5098 км дорог государственного значения. По данным "Укравтодора", это новый рекорд и это 11% от общей сети дорог, находящихся на балансе государственного агентства.

Также в уходящем году привели в порядок 2179 км местных дорог и 250 искусственных сооружений. На дорожные работы за год потратили 106 млрд. гривен.

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На дорожную отрасль потратили 106 млрд. гривен
Фото: Укравтодор

Больше всего дорог отремонтировали в таких регионах:

  1. Днепропетровская область – 626,4 км
  2. Хмельницкая область – 567,3 км
  3. Закарпатская область – 532,3 км
  4. Запорожская область – 519,9 км
  5. Сумская область – 496,5 км
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Ключевыми проектами 2021 года стали такие дороги:

  • Продолжение ремонта "дороги единства" М-30 Стрый-Изварино (1392 км) – она готова на 97%
  • Трасса Немиров-Ямполь (116 км) – отремонтирована за рекордные 90 дней
  • Южный объезд Днепра
  • Мост через Днепр в Запорожье – движение первым пролетом от Хортицы в центр города откроют в январе
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За 2 года отремонтировали 9154 км государственных и 4706 км региональных трасс
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Больше всего дорог отремонтировали в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях
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Ключевые проекты 2021 года
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В планах - Большая окружная в Киеве и мост в Кременчуге
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До 2024 года отремонтируют 24 тыс. км дорог
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Всего за 2020-2021 год по программе "Большое строительство" было отремонтировано 9154 км государственных и 4706 км региональных трасс. До 2024 года планируют обновить уже 24 тыс. км дорог и 1400 мостов. Особенное внимание уделят таким проектам:

  • Дороги к государственным границам
  • Большая окружная дорога в Киеве
  • Мост через Днепр в Кременчуге
  • Мост в Ямполе (на дороге к границе с Молдовой)

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году стартует строительство первого украинского автобана. Он будет платным.