Новый рекорд: сколько километров дорог Украины отремонтировали в 2021 году
В 2021 году темпы дорожно строительства увеличились. Больше всего дорог отремонтировали в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях.
За 2021 год в рамках программы "Большое строительство" в Украине отремонтировали 5098 км дорог государственного значения. По данным "Укравтодора", это новый рекорд и это 11% от общей сети дорог, находящихся на балансе государственного агентства.
Также в уходящем году привели в порядок 2179 км местных дорог и 250 искусственных сооружений. На дорожные работы за год потратили 106 млрд. гривен.
Больше всего дорог отремонтировали в таких регионах:
- Днепропетровская область – 626,4 км
- Хмельницкая область – 567,3 км
- Закарпатская область – 532,3 км
- Запорожская область – 519,9 км
- Сумская область – 496,5 км
Ключевыми проектами 2021 года стали такие дороги:
- Продолжение ремонта "дороги единства" М-30 Стрый-Изварино (1392 км) – она готова на 97%
- Трасса Немиров-Ямполь (116 км) – отремонтирована за рекордные 90 дней
- Южный объезд Днепра
- Мост через Днепр в Запорожье – движение первым пролетом от Хортицы в центр города откроют в январе
Всего за 2020-2021 год по программе "Большое строительство" было отремонтировано 9154 км государственных и 4706 км региональных трасс. До 2024 года планируют обновить уже 24 тыс. км дорог и 1400 мостов. Особенное внимание уделят таким проектам:
- Дороги к государственным границам
- Большая окружная дорога в Киеве
- Мост через Днепр в Кременчуге
- Мост в Ямполе (на дороге к границе с Молдовой)
Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году стартует строительство первого украинского автобана. Он будет платным.