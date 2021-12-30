Новый рекорд: сколько километров дорог Украины отремонтировали в 2021 году

В 2021 году темпы дорожно строительства увеличились. Больше всего дорог отремонтировали в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

За 2021 год в рамках программы "Большое строительство" в Украине отремонтировали 5098 км дорог государственного значения. По данным "Укравтодора", это новый рекорд и это 11% от общей сети дорог, находящихся на балансе государственного агентства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Также в уходящем году привели в порядок 2179 км местных дорог и 250 искусственных сооружений. На дорожные работы за год потратили 106 млрд. гривен.

[ + – ] На дорожную отрасль потратили 106 млрд. гривен Фото: Укравтодор

Больше всего дорог отремонтировали в таких регионах:

Днепропетровская область – 626,4 км Хмельницкая область – 567,3 км Закарпатская область – 532,3 км Запорожская область – 519,9 км Сумская область – 496,5 км

Важно

Платные дороги в Украине: в Кабмине рассказали, где они появятся

Ключевыми проектами 2021 года стали такие дороги:

Продолжение ремонта "дороги единства" М-30 Стрый-Изварино (1392 км) – она готова на 97%

Трасса Немиров-Ямполь (116 км) – отремонтирована за рекордные 90 дней

Южный объезд Днепра

Мост через Днепр в Запорожье – движение первым пролетом от Хортицы в центр города откроют в январе

[ + – ] За 2 года отремонтировали 9154 км государственных и 4706 км региональных трасс [ + – ] Больше всего дорог отремонтировали в Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях [ + – ] Ключевые проекты 2021 года [ + – ] В планах - Большая окружная в Киеве и мост в Кременчуге [ + – ] До 2024 года отремонтируют 24 тыс. км дорог

Всего за 2020-2021 год по программе "Большое строительство" было отремонтировано 9154 км государственных и 4706 км региональных трасс. До 2024 года планируют обновить уже 24 тыс. км дорог и 1400 мостов. Особенное внимание уделят таким проектам:

Дороги к государственным границам

Большая окружная дорога в Киеве

Мост через Днепр в Кременчуге

Мост в Ямполе (на дороге к границе с Молдовой)

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году стартует строительство первого украинского автобана. Он будет платным.