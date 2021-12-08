В Кабмине рассказали о первом украинском автобане: его начнут строить в 2022 году

Автобан будет первой платной дорогой в Украине. На нем будет действовать ограничение скорости 130 км/ч.

Первым украинским автобаном станет трасса Краковец-Броды-Ровно. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль и заявил, что ее строительство стартует уже в 2022 году, сообщает правительственный портал.

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Строить автобан будут на условиях концессии при участии инвесторов. Это значит, что он станет первой платной дорогой в Украине.

[ + – ] На трассе разрешат скорость 130 км/ч Фото: The Sun

"Строительство концессионного автобана — один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет – это "экономическое преступление" против государства Украина. Краковец-Броды-Ровно должна стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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На правительственном совещании поделились подробностями проекта. Протяженность трассы составит 280 км, а разрешенная на ней скорость – 130 км/ч. Таким образом, дорога от пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей до Ровно займет 2,5 часа вместо 4-4,5 часа по существующим на данный момент дорогам.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, уже завершен сбор информации по проекту, выполнены замеры интенсивности трафика и технический дизайн. Разработаны три варианта прохождения дороги.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии планируют ввести ограничения скорости на всех автобанах. Общество поддерживает такое решение.