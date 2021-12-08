У Кабміні розповіли про перший український автобан: його почнуть будувати у 2022 році

Автобан буде першою платною дорогою в Україні. На ньому діятиме обмеження швидкості 130 км/год.

Першим українським автобаном стане траса Краковець-Броди-Рівне. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль та заявив, що її будівництво стартує вже у 2022 році, повідомляє урядовий портал.

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Будуватимуть автобан на умовах концесії за участю інвесторів. Це означає, що він стане першою платною дорогою в Україні.

[ + – ] На трасі дозволять швидкість 130 км/год Фото: The Sun

"Будівництво концесійного автобану — один із найочікуваніших проєктів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років – це "економічний злочин" проти держави Україна. Краковець-Броди-Рівне має стати першим проєктом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Повинні якнайшвидше розпочати його реалізацію", — наголосив Денис Шмигаль.

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На урядовій нараді поділилися подробицями проєкту. Протяжність траси становитиме 280 км, а дозволена швидкість – 130 км/год. Таким чином, дорога від пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею до Рівного займе 2,5 години замість 4-4,5 години існуючими нині дорогами.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, вже завершено збір інформації щодо проєкту, виконано виміри інтенсивності трафіку та технічний дизайн. Розроблено три варіанти проходження дороги.

Раніше Фокус розповідав, що у Німеччині планують запровадити обмеження швидкості на всіх автобанах. Суспільство підтримує таке рішення.