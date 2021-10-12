На автобанах Німеччини введуть обмеження швидкості

Рішення обмежити швидкість на всіх автобанах зараз підтримують 50% німецьких водіїв і навіть чотириразовий чемпіон Формули-1 закликав ввести ліміти.

У Німеччині планують обмежити швидкість на всіх автобанах. З такою ініціативою виступає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах. Про це повідомляє Auto.today.

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Варто зазначити, що таку ініціативу в СДПН пояснюють не стільки турботою про безпеку дорожнього руху, скільки бажанням зменшити шкідливі викиди СО2. На швидкості 110-130 км/год їхній рівень набагато нижчий, ніж при 200-250 км/год.

[ + – ] Позицію СДПН підтримують 50% німецьких водіїв Фото: Motor1.com

Тема зниження швидкості руху транспорту на автобанах регулярно порушується німецькими політиками вже не один десяток років. Якщо спочатку всі подібні магістралі не мали ніяких обмежень швидкості, то з часом на деяких їхні секції встановили ліміти 110-130 км/год. І поступово таких ділянок стає все більше, а легально розігнатися до 150 км/год і вище тепер можна лише місцями.

Утім, повністю обмежити швидкість на всій довжині автобанів не виходило, адже раніше громадськість у Німеччині не підтримувала це рішення. Проти виступав і німецький автоклуб ADAC. На захист своєї позиції експерти наводили статистику ДТП на автобанах Німеччини — кількість аварій була приблизно такою ж, як на автомагістралях в інших країнах.

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Однак тепер ADAC не перешкоджає запровадженню таких лімітів швидкості. Мало того, останні соціологічні дослідження свідчать, що їх підтримують 50% німецьких водіїв.

До того ж, у соціал-демократів з'явився несподіваний союзник — чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель. Гонщик стверджує, що обмеження швидкості зменшить викиди СО2 на 2 млн тонн, а також врятує людські життя. Любителям швидкісної їзди він порадив частіше відвідувати гоночний трек.

Раніше Фокус розповідав, що на німецькому автобані старий 25-річний BMW 5 Series із пробігом понад 200 тис. км розігнали до максимальної швидкості.