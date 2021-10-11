Вчитися в автошколах будемо по-новому: Україна переходить на європейську систему навчання
Нова система навчання водінню буде введена приблизно через пів року. Теоретичних занять в автошколах стане менше.
В Україні введуть нову систему підготовки майбутніх водіїв в автошколах. Запустив реформу навчання в автошколах Кабінет Міністрів постановою "Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів". Про це повідомив заступник глави МВС Богдан Драп'ятий.
Нові правила підготовки водіїв набудуть чинності через пів року після публікації постанови, тобто з квітня 2022 року. Мабуть, найважливішою зміною є оптимізація часу підготовки водіїв. У постанові прописана мінімально необхідна кількість навчальних годин в автошколах.
Так, для найпопулярнішої категорії В (легкові автомобілі) час теоретичної підготовки зменшили зі 100 до 63 годин. Кількість практичних занять при цьому залишилася незмінною — 40 годин.
Оновлена і програма навчання в автошколах. Її осучаснили і поповнили новими темами пов'язаними з електромобілями. Крім того, з'явився розділ "Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)". Важлива деталь: тепер допуск до практичної частини навчання (уроків водіння) в автошколі можливий тільки після складання іспиту з теорії.Важливо
"Це один з найважливіших кроків з наближенню системи підготовки водіїв до європейської практики та загалом у сфері допуску громадян до керування транспортними засобами", — підкреслив Богдан Драп'ятий.
Раніше Фокус повідомляв, що водіїв електросамокатів в Україні визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Проти порушників заведені як адміністративні, так і кримінальні справи.
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