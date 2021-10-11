Вчитися в автошколах будемо по-новому: Україна переходить на європейську систему навчання

Нова система навчання водінню буде введена приблизно через пів року. Теоретичних занять в автошколах стане менше.

В Україні введуть нову систему підготовки майбутніх водіїв в автошколах. Запустив реформу навчання в автошколах Кабінет Міністрів постановою "Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів". Про це повідомив заступник глави МВС Богдан Драп'ятий.

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Нові правила підготовки водіїв набудуть чинності через пів року після публікації постанови, тобто з квітня 2022 року. Мабуть, найважливішою зміною є оптимізація часу підготовки водіїв. У постанові прописана мінімально необхідна кількість навчальних годин в автошколах.

[ + – ] До водіння допустять тільки після складання теоретичного іспиту в автошколі Фото: мвд Украiни

Так, для найпопулярнішої категорії В (легкові автомобілі) час теоретичної підготовки зменшили зі 100 до 63 годин. Кількість практичних занять при цьому залишилася незмінною — 40 годин.

Оновлена і програма навчання в автошколах. Її осучаснили і поповнили новими темами пов'язаними з електромобілями. Крім того, з'явився розділ "Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)". Важлива деталь: тепер допуск до практичної частини навчання (уроків водіння) в автошколі можливий тільки після складання іспиту з теорії.

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"Це один з найважливіших кроків з наближенню системи підготовки водіїв до європейської практики та загалом у сфері допуску громадян до керування транспортними засобами", — підкреслив Богдан Драп'ятий.

Раніше Фокус повідомляв, що водіїв електросамокатів в Україні визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Проти порушників заведені як адміністративні, так і кримінальні справи.

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