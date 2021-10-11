Учиться в автошколах будем по-новому: Украина переходит на европейскую систему обучения

Новая система обучения вождению будет введена примерно через полгода. Теоретических занятий в автошколах станет меньше.

В Украине введут новую систему подготовки будущих водителей в автошколах. Запустил реформу обучения в автошколах Кабинет Министров постановлением "О внесении изменений в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств". Об этом сообщил заместитель главы МВД Богдан Драпятый.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новые правила подготовки водителей вступят в силу через полгода после публикации постановления, то есть с апреля 2022 года. Пожалуй, самым важным изменением является оптимизация времени подготовки водителей. В постановлении прописано минимально необходимое количество учебных часов в автошколах.

[ + – ] К вождению допустят только после сдачи теоретического экзамена в автошколе Фото: мвд украины

Так, для самой популярной категории В (легковые автомобили) время теоретической подготовки уменьшили со 100 до 63 часов. Количество практических занятий при этом осталось неизменным – 40 часов.

Обновлена и программа обучения в автошколах. Ее осовременили и пополнили новыми темами связанными с электромобилями. Кроме того, появился раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)". Важная деталь: теперь допуск к практической части обучения (урокам вождения) в автошколе возможен только после сдачи экзамена по теории.

Важно

Скоро в Украине официально появится конкурент Tesla с запасом хода более 400 км

"Это один из важнейших шагов по приближению системы подготовки водителей к европейской практике та в целом в сфере допуска граждан к управлению транспортными средствами", — подчеркнул Богдан Драпятый.

Ранее Фокус сообщал, что водителей электросамокатов в Украине признали полноценными участниками дорожного движения. Против нарушителей заведены как административные, так и уголовные дела.

Также мы писали о том, что водительские права нового образца в Украине будут содержать специальные отметки, а оформить водительское удостоверение в Украине можно не выходя из дома. Как и растаможить авто.