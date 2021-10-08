Культовий 25-річний BMW розігнали до максимальної швидкості (відео)

Незважаючи на серйозний вік і чималий пробіг, седан BMW 535i E39 досяг максимальної швидкості.

Здібності уживаного BMW 535i 1996 року перевірили оригінальним способом. Старий 25-річний седан BMW на автобані розігнали до паспортної максимальної швидкості. Оригінальний експеримент провели блогери з Youtube-каналу TopSpeedGermany.

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[ + – ] Пробіг автомобіля за 25 років — 223 тис. км Фото: скриншот/YouTube

Подібним чином німці випробували вже не один автомобіль — як новий, так і старий. На автобанах тестували легкові і вантажні моделі. Тепер вибір зупинили на BMW 5 Series E39, який серед шанувальників марки вже вважається культовим.

Седан BMW 535i оснащений 3,5-літровим бензиновим V8 потужністю 235 к. с. і рідкісною для цієї версії 5-ступеневою механічною КПП. За паспортом він здатний розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 247 км/год.

Відео розгону BMW 535i 1996 року на максимальній швидкості

[ + – ] Седан BMW легко розвинув максимальну швидкість

Автомобіль добре зберігся, хоча його стан не можна назвати ідеальним. За чверть століття він проїхав 223 тис. км. Як не дивно, заїзд дався досить просто — BMW 535i впевнено розганявся і без особливих проблем досяг максимальної швидкості.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW представили новий сімейний мінівен 2 Series Active Tourer. Він доступний у потужній гібридній версії.