Представлений новий мінівен BMW 2 Series: яскравий дизайн і гібридна установка

Підзаряджуваний гібрид BMW 2 Series Active Tourer зможе проїхати 80 км в електричному режимі. Запропонують його у двох варіантах потужності.

Раніше Фокус уже повідомляв про те, що найнестандартніший BMW показали на фото. І ось уже компанія BMW презентувала друге покоління BMW 2 Series Active Tourer. Сімейний мінівен надійде в продаж із лютого. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Новий BMW 2 Series Active Tourer став виразнішим на вигляд. Профіль має стрімкіший вигляд завдяки високій віконній лінії та більшому нахилу лобового скла. Решітка радіатора збільшена в розмірах, а діодні фари стали більш розкосими. Крім того, є можливість замовити пакет M Sport з обвісом і агресивними бамперами.

[ + – ] Дизайн мінівена став виразнішим Фото: BMW

У порівнянні з попередником мінівен BMW 2 Series трохи підріс:

Довжина — 4386 мм

Ширина — 1824 мм

Висота — 1576 мм

Колісна база — 2670 мм

[ + – ] Новий BMW 2 Series Active Tourer трохи збільшився в розмірах Фото: BMW

У салоні змінена компоновка передньої панелі: 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів і 10,7-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа згруповані в один блок. Також з'явилася оригінальна дворівнева центральна консоль.

[ + – ] Компонування салону зазнало змін Фото: BMW

Задні сидіння BMW 2 Series Active Tourer забезпечені регулюваннями в поздовжньому напрямку та куті нахилу спинки. Об'єм багажника залишився на колишньому рівні — 470-1455 л. Електропривід дверей багажника тепер значиться в базовій версії, як і двозонний клімат-контроль.

Перший час BMW 2 Series Active Tourer буде доступний із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 і 170 к.с.) і 2,0 л (218 к.с.), а також з 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 7 с і розвиває 241 км/год.

[ + – ] Двері багажника отримала електропривід Фото: BMW

Пізніше з'являться відразу два підзаряджуваних гібриди потужністю 245 к. с. і 326 к. с. — вони зможуть проїхати 80 км на електротязі. Всі версії мінівена оснастять 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями, а за доплату запропонують повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW представили концепт автомобіля 2040 року. Побудували його зі сміття.