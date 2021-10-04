Найбільш нестандартний BMW показали на фото: нове покоління мінівена

Новий BMW 2 Series Active Tourer офіційно представлять у листопаді. У лінійці будуть бензинові, дизельні та гібридні версії.

В інтернет потрапили фото BMW 2 Series Active Tourer другого покоління. Мінівен повністю розсекретили, а також зняли в камуфляжі під час тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Хоча попит на мінівени падає і вони поступаються в популярності кросоверам, у BMW все ж вирішили розробити нове покоління сімейної моделі. Представлять її в листопаді.

[ + – ] Заплановані бензинові, дизельні та гібридні версії Фото: carscoops.com

Новий BMW 2 Series Active Tourer став виразнішим на вигляд. У лобового скла збільшений кут нахилу, а решітка радіатора стала більшою. На знімку — версія з опціонним пакетом М-Sport, вона відрізняється агресивнішим переднім бампером.

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Фото салону BMW 2 Series Active Tourer не опубліковані, хоча відомо, що автомобіль отримає вигнутий дисплей панелі приладів у стилі електрокара BMW iX.

[ + – ] Прем'єра мінівена відбудеться в листопаді Фото: carscoops.com

Мінівен BMW оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (140 к. с.) і 2,0 л (190 к. с.), а також 2,0-літровими турбодизелями на 150 к. с. і 190 к. с. Топовим же стане 270-сильний плагін гібрид BMW 230xe Active Tourer. У лінійці залишаться версії з переднім і повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що BMW представили купе 2 Series. У його дизайні присутні риси класичних моделей марки.