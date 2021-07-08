Без величезних ніздрів. Нове купе BMW 2-Series не підтримала стиль старших моделей (відео)

Баварці представили нове компактне купе 2-Series. У дизайні присутні відсилки до легендарних класичних моделей марки.

Нове купе отримало витягнуті та вузькі фірмові "ніздрі", а не розтягнуті по вертикалі, як у попередніх новинок марки. На думку німецьких дизайнерів, передня оптика, форма бампера і капота повинні нагадувати нам про BMW 1602 і 2002 — легендарна дводверка родом із 60-х.

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Фото: BMW

На відміну від попередника, нова "двійка" буде тільки в кузові купе, а ось версії з мʼяким дахом чекати не варто. При цьому новинка помітно зросла в габаритах: на 11 см у довжину і на 6 см у ширину. Колісна база також збільшилася — на цілих 5 сантиметрів. У салоні купе прописався 12,3-дюймовий цифровий щиток приладів, а також мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

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Серед незвичайних електронних асистентів варто зазначити Drive Recorder, який здійснює функцію невеликого бортового самописця. Він може активувати камери системи кругового моніторингу і писати з них відео тривалістю до 40 секунд.

Автомобіль зберіг класичне задньопривідне компонування, з поздовжнім розташуванням двигуна. У Європі новинка буде доступна з трьома різними двигунами. Базовим є 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий мотор із турбонаддувом потужністю 181 к. с. і 300 Нм крутного моменту. Це дозволяє версії 220i розганятися від 0 до 100 км/год за 7,5 секунд і розвивати максимальну швидкість 236 км/год.

Шанувальники дизелів можуть вибрати версію 220d, яка має мʼяку гібридну технологію, а також 2,0-літровий чотирициліндровий двигун зі 190 к. с. і 400 Нм максимального крутного моменту. Дизельне купе може розігнатися з місця до першої "сотні" за 6,9 секунди, а максималка складає 237 км/год.

На вершині модельної лінійки розташувалася версія M240i xDrive, яка розвиває 369 к. с. і 500 Нм крутного моменту. Вона може розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди і досягати максимальної швидкості 250 км/год. Цікаво, що вироблятимуть купе на мексиканському заводі BMW у Сан-Луїс-Потосі. Усі двигуни працюють в парі з 8-ступінчастим "автоматом". Старт продажів новинки в світі запланований на початок 2022 року.

Як писав Фокус, у BMW суттєво оновили кросовери X3 і X4. Машини отримали оновлений інфотеймент, а також трохи допрацьовані силові агрегати.

Також минулого місяця відбулася світова премʼєра чотиридверного купе BMW 4-ї серії. Крім купеобразного силуету і великого багажника, ліфтбек приміряв на себе великі фірмові "ніздрі".