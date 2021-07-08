Без огромных ноздрей. Новое купе BMW 2-Series не поддержало стиль старших моделей (видео)

Баварцы представили новое компактное купе 2-Series. В дизайне присутствуют отсылки к легендарным классическим моделям марки.

Новое купе получило вытянутые и узкие фирменные "ноздри", а не растянутые по вертикали, как у предшествующих новинок марки. По мнению немецких дизайнеров, передняя оптика, форма бампера и капота должны напоминать нам о BMW 1602 и 2002 — легендарных двухдверках родом из 60-х.

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Фото: BMW

В отличие от предшественника, новая "двойка" будет только в кузове купе, а вот версии с мягкой крышей ждать не стоит. При этом новинка заметно выросла в габаритах: на 11 см в длину и на 6 см в ширину. Колесная база также увеличилась — на целых 5 сантиметров. В салоне купе прописался 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов, а также мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

[ + – ] В качестве опции купе BMW 2-Series доступен дрифт-режим

Среди необычных электронных ассистентов стоит отметить Drive Recorder, который выполняет функцию небольшого бортового самописца. Он может активировать камеры системы кругового мониторинга и писать с них видео продолжительностью до 40 секунд.

Автомобиль сохранил классическую заднеприводную компоновку, с продольным расположением двигателя. В Европе новинка будет доступна с тремя различными двигателями. Базовым является 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 181 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Это позволяет версии 220i разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды и развивать максимальную скорость в 236 км/ч.

Поклонники дизелей могут выбрать версию 220d, которая имеет мягкую гибридную технологию, а также 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с 190 л.с. и 400 Нм максимального крутящего момента. Дизельное купе может разогнаться с места до первой "сотни" за 6,9 секунды, а максималка составляет 237 км/ч.

На вершине модельной линейки расположилась версия M240i xDrive, которая развивает 369 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Она может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч. Интересно, что производить купе будут на мексиканском заводе BMW в Сан-Луис-Потоси. Все двигатели трудятся в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Старт продаж новинки в мире запланирован на начало 2022 года.

Как писал Фокус, в BMW существенно обновили кроссоверы X3 и X4. Машины получили обновленный инфотеймент, а также немного доработанные силовые агрегаты.

Также в прошлом месяце состоялась мировая премьера четырехдверного купе BMW 4-й серии. Кроме купеобразного силуэта и большого багажника, лифтбек примерил на себя крупные фирменные "ноздри".