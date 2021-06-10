BMW обновила X3 и X4 на пятом году конвейерной жизни (видео)

Посвежевшие кроссоверы получили модернизированную внешность и электрифицированные моторы.

Речь идет о всей гамме модификаций X3/X4 — в том числе , о вариантах с М-пакетом и топовых X3 M Competition/X4 M Competition. В BMW кратко характеризуют "вторую фазу" этих двух моделей как более спортивную, более современную и более цифровую.

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[ + – ] Рестайлинговый BMW X3

Чтобы отличить машину 2022 модельного года от предшественницы, достаточно взглянуть на фирменные "ноздри": если между ними видно вставку в цвет кузова — перед вами прежний автомобиль, а вот если "ноздри" превратились в "бабочку" (т.е. теперь это цельная деталь) — это свежая новинка.

[ + – ] Рестайлинговый BMW X4

Главным отличием обновленной линейки Х3/Х4 стало то, что помимо плагин-гибрида BMW X3 xDrive30e все остальные версии бензиновых и дизельных моторов тоже стали "электрифицированными" — их силовые агрегаты получили 48-вольтовые стартер-генераторы. Так что теперь все Х3/Х4 (а это по три бензиновых и дизельных мотора у каждого из кроссоверов) — это "мягкие" гибриды, включая 340-сильные дизельные BMW X3 M40d/BMW X4 M40d и 360-сильные бензиновые BMW X3 M40i/BMW X4 M40i.

Топовыми версиями стали BMW X3 M Competition/BMW X4 M Competition с рядной 510-сильной битурбошестеркой, которая позволяет ускоряться до первой сотни за 3,8 секунды.

В интерьере появилась адаптированная центральная консоль от BMW 4 Series, что означает наличие центрального сенсорного 10,25-дюймового дисплея по умолчанию и 12,3-дюймового — в качестве опции. Кроме того, спортивные кресла и трехзонный климат-контроль теперь предлагаются в качестве стандартного оснащения.

[ + – ] Интерьер рестайлингового BMW X4

Особенное внимание при обновлении было уделено ассистирующей электронике: система Driving Assistant Professional не просто включает в себя адаптивный круиз контроль с фикцией stop&go, а и возможность удержания автомобиля в полосе.

[ + – ] Интерьер рестайлингового BMW X4

Производство обновленных BMW X3/X4 начнется в американском Спартанберге в августе текущего года. Публичная мировая премьера состоится на китайском автосалоне в Чэнду (пройдет с 27 августа по 5 сентября), а в Европе новинка отпразднует дебют на международном автомобильном автосалоне IAA, который впервые за много лет пройдет не во Франкфурте, а в Мюнхене — с 7 по 12 сентября.

Ранее Фокус сообщал о том, что BMW рассекретила необычный прототип на базе седана 7-й серии. Машину 1996 года отличают огромные фирменные "ноздри", которые можно видеть у новейших моделей баварского производителя.

Также мы рассказывали о двухдверном кросс-купе BMW. Автомобиль построили на базе BMW X5 первого поколения, однако в серийное производство машина так и не попала.