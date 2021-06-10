BMW оновила X3 і X4 на п'ятому році конвеєрного життя (відео)

Оновлені кросовери отримали модернізовану зовнішність й електрифіковані мотори.

Йдеться про всю гаму модифікацій X3/X4 — зокрема, про варіанти з М-пакетом і топові X3 M Competition/X4 M Competition. У BMW коротко характеризують "другу фазу" цих двох моделей як більш спортивну, більш сучасну й більш цифрову.

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[ + – ] Рестайлінговий BMW X3

Щоб відрізнити машину 2022 модельного року від попередниці, достатньо поглянути на фірмові "ніздрі": якщо між ними видно вставку в колір кузова — перед вами колишній автомобіль, а ось якщо "ніздрі" перетворилися на "метелика" (тобто тепер це цілісна деталь) — це свіжа новинка.

[ + – ] Рестайлінговий BMW X4

Головною відмінністю оновленої лінійки Х3/Х4 стало те, що крім плагін-гібрида BMW X3 xDrive30e всі інші версії бензинових і дизельних моторів теж стали "електрифікованими" — їхні силові агрегати отримали 48-вольтові стартер-генератори. Тож тепер всі Х3/Х4 (а це по три бензинових і дизельних мотори в кожного з кросоверів) — це "м'які" гібриди, враховуючи 340-сильні дизельні BMW X3 M40d/BMW X4 M40d і 360-сильні бензинові BMW X3 M40i/BMW X4 M40i.

Топовими версіями стали BMW X3 M Competition/BMW X4 M Competition із рядною 510-сильною бітурбошісткою, яка дозволяє прискорюватися до першої сотні за 3,8 секунди.

В інтер'єрі з'явилася адаптована центральна консоль від BMW 4 Series, що означає наявність центрального сенсорного 10,25-дюймового дисплея за замовчуванням і 12,3-дюймового — як опція. Крім того, спортивні крісла та тризонний клімат-контроль тепер пропонуються як стандартне оснащення.

[ + – ] Інтер'єр рестайлінгового BMW X4

Особлива увага під час оновлення була приділена асистованій електроніці: система Driving Assistant Professional не просто враховує адаптивний круїз контроль з фікцією stop & go, а й можливість утримання автомобіля в смузі.

[ + – ] Інтер'єр рестайлінгового BMW X4

Виробництво оновлених BMW X3/X4 почнеться в американському Спартанберзі в серпні поточного року. Публічна світова прем'єра відбудеться на китайському автосалоні в Ченду (пройде з 27 серпня по 5 вересня), а в Європі новинка відсвяткує дебют на міжнародному автомобільному автосалоні IAA, який вперше за багато років пройде не у Франкфурті, а в Мюнхені — із 7 по 12 вересня.

Раніше Фокус повідомляв про те, що BMW розсекретила незвичайний прототип на базі седана 7-ої серії. Машину 1996 року відрізняють величезні фірмові "ніздрі", які можна бачити в новітніх моделях баварського виробника.

Також ми розповідали про дводверний крос-купе BMW. Автомобіль побудували на базі BMW X5 першого покоління, проте в серійне виробництво машина так і не потрапила.