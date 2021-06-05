Двухдверное кросс-купе на базе X5. BMW показала уникальный концепт 2004 года (видео)

В начале 2000-х баварцы работали над концепцией модели SAC — Sports Activity Coupe. И речь идет вовсе не о BMW X6, которому в Мюнхене в 2008 году дали именно такое определение.

Силуэт, близкий к серийному спорткару BMW Z4 с установленной жесткой крышей, но с внушительным дорожным просветом, более массивными бамперами, большими колесами и на платформе первого поколения X5, но в длину меньше Х3, при этом шире и ниже этой модели — и с интерьером Z4.

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Фото: скриншот

Примерно так выглядит описание прототипа, который не пошел в серийное производство и который только сейчас решили рассекретить в BMW. Концепцией и внешностью машины занимались в дизайн-студии BMW в Калифорнии, поскольку пляжи Малибу и курортный образ жизни максимально соответствовали философии и предназначению двухдверного кросс-купе.

Предполагалось, что у машины будет панорамная крыша, а функциональность багажного отсека обеспечит двухсекционный люк в задней части кузова: одна его часть (со стеклом) поднималась вверх, а вторая — та, что отвечает за погрузочную высоту — откидывалась вниз, обеспечивая беспрепятственный доступ к довольно вместительному багажнику, в котором вертикально становилось два велосипеда (конечно, со снятым передним колесом).

[ + – ] Двухдверное кросс-купе было не макетом, а полноценным ходовым прототипом Фото: скриншот

К сожалению, взвесив все за и против, в BMW пришли к выводу, что рыночная ниша для подобного автомобиля слишком мала — и мы увидели совсем другую реализацию Sports Activity Coupe в серийном производстве. Но даже сейчас, глядя на актуальные BMW X4/X6, четко видно эту характерную линию крыши, ниспадающую к задней части кузова. Это привет от "кроссовера Z4", который так и не попал на конвейер.

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